موافقت وزارت بهداشت با احداث بیمارستان ۶۴ تختخوابی آبدانان

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد علیزاده ظهر شنبه در بازدید از بیمارستان رسول اکرم آبدانان که با محوریت جانمایی زمین و پیگیری احداث بیمارستان جدید با ظرفیت ۶۴ تخت انجام شد، ضمن تقدیر از زحمات کادر درمان، از موافقت وزارت بهداشت و درمان با احداث بیمارستان جدید با ظرفیت ۶۴ تخت در این شهرستان خبر داد.

وی افزود: در صورت مهیا شدن زمین و انجام تشریفات اداری بودجه آن در سال ۱۴۰۱ مصوب و کلنگ زنی و شروع پروژه انجام خواهد شد.

علیزاده تصریح کرد: همچنین برای یکسری تجهیزات مورد نیاز بیمارستان از جمله آمبولانس، تخت رادیولوژی و… پیگیری‌های لازم انجام شده که با مساعدت و رایزنی این مهم نیز محقق خواهد شد.