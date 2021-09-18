به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد عبادی‌زاده عصر شنبه در بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی استان هرمزگان که در سالن شرکت گاز برگزار شد، ضمن بیان تبریک به دستگاه‌های اجرایی برتر، اظهار کرد: یکی از موضوعات قابل توجه توانمندی مدیران در جذب منابع ملی است.

وی با ذکر این نکته که مدیران نباید به منابع استانی اکتفا کنند، ادامه داد: اینکه مدیران بتوانند علاوه بر منابع استانی از طریق وزارت‌خانه‌های مربوطه خود برای جذب دیگر منابع تلاش کنند یک الزام است.

امام جمعه بندرعباس و نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان بیان داشت: در برخی از گزارش‌ها انتخاب دوره‌ای دستگاه‌های اجرایی در جشنواره شهید رجایی مطرح است که بنده عقیده دارم چنین چیزی صحت ندارد اما انتخاب دوره‌ای دستگاه‌های برتر نه مبنای شرعی دارد و نه مبنای عقلی.

حجت‌الاسلام عبادی‌زاده با بیان اینکه از دستگاه‌های فرهنگی در انتخاب مدیران برتر غافل نشود، ابراز داشت: دستگاه‌های فرهنگی کمترین منابع و امکانات را دارند. برخی از این دستگاه‌ها بر اساس مقدورات و توانایی‌ها، وظایف خود را به درستی انجام داده اند که باید به آن‌ها نیز توجه شود.

وی با ذکر اینکه از مدیران درخواست تحول‌گرایی دارم، خاطرنشان کرد: در دوره تحول قرار داریم و امیدوارم با برنامه‌ریزی‌های صحیح مدیران بتوانند دستگاه خود را به سمت شرایط بهتر همراهی کنند.

امام جمعه بندرعباس و نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان ضمن تاکید بر توجه به میزان رضایتمندی مردم در انتخاب دستگاه‌های برتر، اذعان کرد: هرچند که بر اساس شاخص‌های اختصاصی و عمومی یک دستگاه را موفق اعلام کنیم ممکن است نتواند رضایتمندی مردم را کسب کند در صورتیکه شاید بر اساس معیارها حق آن دستگاه باشد.

حجت‌الاسلام عبادی‌زاده با اشاره به اهمیت ارزیابی در انتصاب مدیران، تصریح کرد: ارزیابی مدیران بر اساس شاخص‌های مختلف باید در انتصاب مدیران نیز مبنا قرار گیرد.

امام جمعه بندرعباس و نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان اظهار کرد: انتخاب دستگاهی به عنوان برتر به معنی بی نقص بودن آن نیست همانطور که عدم کسب رتبه برتر نشان دهنده ناقص بودن فعالیت‌های دستگاهی نیست بلکه دستگاهی نتوانسته از حقوق خود دفاع کند.

حجت‌الاسلام عبادی‌زاده ضمن تاکید بر اهمیت توانمندسازی کارکنان دولت، گفت: توانمندی سازی کارکنان دولت باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. ادارات باید سطح توانمندی کارکنان خود را ارتقاء دهند که این مهم از طریق ارائه آموزش‌های عمومی و تخصصی محقق خواهد شد.

وی عنوان کرد: انتصاب مدیران در سطح ملی به کارکرد مدیران بستگی دارد و برخی اوقات شبهه‌ای مطرح می‌شود که هر کس در دستگاهی که دارای پول بیشتری است فعالیت کند منصوب می‌شود.

حجت‌الاسلام عبادی‌زاده ادامه داد: منابع انسانی، مالی، فیزیکی و … باید در انتصابات مورد توجه قرار گیرد و اینکه مدیر چقدر توانسته است با داشته‌های خود خدمات مطلوبی را ارائه کند.

وی خاطرنشان کرد: گاهی مطرح می‌شود که انتخاب دستگاه‌ها در جشنواره شهید رجایی تحت فشار صورت می‌گیرد؛ قطعاً اینچنین نیست اما ممکن است که اتفاق افتاده باشد و ممکن است اینگونه موارد رخ دهد.