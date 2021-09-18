به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه هیئت اندیشه ورز شهرستان چهارباغ بعد از ظهر شنبه به ریاست شمیرانی فرماندار شهرستان چهارباغ با حضور مشارکت خوب جمعی از جوانان و نخبگان عرصه‌های علمی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و… شهرستان چهارباغ در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

قدرت الله شمیرانی اظهار کرد: مقام معظم رهبری (مدظله العالی) چند سالی است که روی برخی گفتمان‌ها بسیار تاکید دارند، گفتمان‌هایی مانند انقلاب اسلامی، نفوذ، اقتصاد مقاومتی، بیداری اسلامی، خانواده، اقتصاد دانش بنیان و در سال‌های اخیر هم معظم له گفتمان هیئت‌های اندیشه ورز را مطرح کرده‌اند و اگر بخواهیم راه رشد و پیشرفت را در پیش بگیریم، باید به این گفتمان‌ها توجه کنیم.

وی بیان کرد: هیأت‌های اندیشه‌ورز در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری بر مبنای راهبردی عقلانی برای تقویت نهادهای فکر سازی و ایده‌پردازی می‌شود که با مطالعه، برنامه‌ریزی و تعالی، نیازمند گرد آوری، مستند سازی و جمع بندی ایده‌ها، تجربیات و دیدگاه‌های خبرگان و افراد خلاق است تا ضمن استفاده از دستاوردها؛ اندوخته‌ها و یافته‌های فکر بتوان به حل مشکلات موجود در راستای ترویج روحیه و تفکر انقلابی و اسلامی‌سازی یاری رساند.

فرماندار چهارباغ با اشاره به اهمیت مقوله مشورت، مشارکت و مسئولیت‌پذیری در جامعه، تصریح کرد: هیئت‌های اندیشه ورز نیاز امروز جوامع اسلامی است و تشکیل هیئت‌های اندیشه ورز، راهی برای هموار کردن مشکلات است. تقویت روابط، تقویت روحیه مشارکت و کار گروهی، بالارفتن اعتماد، همسو شدن اهداف، رشد مسئولیت پذیری و خلاقیت و نوآوری، رشد قدرت تصمیم گیری، پویایی، شکوفایی استعداد، افزایش توانمندی‌ها و… از مزیت‌های هیئت‌های اندیشه ورز می‌باشد.

وی خاطرنشان کرد: هیأت‌های اندیشه‌ورز در شهرستان چهارباغ، ساختاری تحقیقاتی است که از مجموعه صاحب‌نظران به ویژه جوانان با توان راهبردنگاری، آینده‌نگری و نگرش عملیاتی تشکیل گردیده است.

شمیرانی در خاتمه سخنان خود ضمن آرزوی موفقیت برای هیئت اندیشه ورز شهرستان چهارباغ ابراز امیدواری کرد هیأت اندیشه ورز شهرستان چهارباغ بتواند با ایده‌ها و اندیشه‌های خلاقانه و پژوهشی، دستگاه‌های اجرایی را در اتخاذ تصمیمات مناسب و تسهیل امور یاری دهد.

گفتنی است در ابتدای این جلسه حاضرین نظرات و پیشنهادات اجرایی خود را در خصوص ساختار و نحوه عملکرد آتی هیئت اندیشه ورز ارائه کردند.