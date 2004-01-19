0 50 خانه پيش ساخته تا دهه فجر تحويل مردم بم مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر علي اكبر رحماني در اين جلسه با اشاره به اين كه قرار بود در دهه فجر هزار واحد پيش ساخته تحويل زلزله زدگان شهر بم شود ، افزود : با پيگيري مسولين استان تهران زمين مورد نظر براي ساخت واحدهاي مسكوني از طرف استانداري كرمان طي صورت جلسه اي به رئيس ستاد حوادث غير مترقبه استان تهران تحويل داده شد و عمليات احداث واحدهاي مسكوني شروع شد ، اما پس از انجام عمليات مقدماتي احداث واحدهاي مسكوني ، به دليل قرار گرفتن اين زمين روي سفره هاي زير زميني شهر بم ، عمليات ساخت واحدهاي مسكوني به تعويق افتاد.

وي با اشاره به اين كه استانداري تهران منطقه 5 بم را امداد رساني و بازسازي مي كند ، گفت : منطقه 5 شهرستان بم ، بزرگترين منطقه اين شهر با جمعيتي حدود 4 هزار و 800 خانواده است و تا كنون حدود 6 هزار دفترچه براي كمك رساني در اين منطقه توزيع شده است.

استاندار تهران با تاكيد بر اين كه دولت 220 ميليارد تومان براي بازسازي شهر بم پيش بيني كرده كه از اين مبلغ 120 ميليون تومان به صورت وام است ، افزود : دولت تاكنون 72 ميليارد تومان از اين هزينه را پرداخت كرده است.

همچنين در اين نشست رئيس هلال احمر استان تهران از آسيب ديدن 14 هزار نفر در منطقه 5 بم خبر داد و گفت : جيره غذايي يك هفته اي مردم اين منطقه تحويل داده شده است و به زودي كار تحويل جيره غذايي ماهانه آغاز خواهد شد ، همچنين در دو سه روز آينده هزار چادر ديگر نيز به اين منطقه اعزام مي شود.

دكتر دهقان با تاكيد بر اين كه تا كنون هيچ بيماري حادي مردم شهر بم را تهديد نمي كند ، افزود : در منطقه 5 بم سه نانوايي سيار براي برطرف كردن نياز مردم ، شروع به كار كرده است و افزايش اين تعداد نانوايي سيار ضروري است.

مدير كل بهزيستي استان تهران نيز در اين جلسه با اشاره به اينكه تا كنون 4 هزار و 616 نفر پرونده براي مردم اين منطقه تشكيل شده است ، گفت : بر اساس آمار ارايه شده ، در منطقه 5 بم ، 120 زن بي سرپرست ، 85 سالمند ، 4 هزار و 185 نفر نيازمند و 270 كودك وجود دارد.

عباسعلي الصاق افزود : در حال حاضر عمده ترين مشكل منطقه 5 شهر بم حضور مردم غير بومي در اين منطقه است.