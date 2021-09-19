منابع بیمه سلامت باید با رعایت اصل هزینه اثربخشی مدیریت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رضایی در نشست مدیران شورای مناطق ۱۰ گانه کشوری با موضوع تحلیل هزینه‌های درمانی بیان کرد: کشور در سال ۹۹ ۱۳- ۱۴۰۰ با مشکل بزرگ طغیان بیماری کرونا از یک سو و افزایش تورم از سوی دیگر مواجه بودیم. بر اساس آمار رسمی در سال ۹۹ و ۶ ماه اول سال ۱۴۰۰ در مجموع با تورم نزدیک به ۱۰۰ درصدی روبرو بودیم که این رقم در حوزه سلامت از تورم عمومی کشور بالاتر است. با این واقعیت اقتصادی، افزایش هزینه‌های حوزه سلامت غیر معقول نیست.

وی ادامه داد: در سال جدید با افزایش رسمی تعرفه‌ها، درخواست علاوه بر افزایش تعرفه از سوی وزارت بهداشت در ماه‌های اولیه سال و از طرفی با بحران شدید پیک پنجم کرونا مواجه بودیم به طوری که همه ارکان حاکمیت برای کنترل و مهار اپیدمی کرونا به صحنه آمدند تا این بیماری را در سطح کشور کنترل کنند. این موضوع نیز هزینه‌های جدیدی برای سازمان بیمه ایجاد کرد.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران تاکید کرد: ما به عنوان یک سازمان تأمین مالی با این واقعیت مواجه هستیم که نمی‌توانیم در چنین شرایطی به سمت کاهش تعهدات حرکت کنیم. این سیاست درستی است که اتخاذ شده و باید به عنوان تأمین کننده مالی زمانی که مردم به حمایت ما نیاز دارند حضور پررنگ‌تری داشته باشیم و نمی‌توانیم از بار مسئولیت شانه خالی کنیم.

رضایی گفت: تمام هزینه‌ها با شرایط موجود قابل پیش بینی بود اما اجتناب‌ناپذیر بود و باید مدیریت کنیم با توجه به بار مالی مازاد تحمیل شده با همراهی ارائه دهندگان و گیرندگان خدمت به تعادل منطقی برسد. امیدوار هستیم استان‌ها با مراکز درمانی به تفاهم مشترک برسند در ستاد سازمان بیمه سلامت هم تلاش می‌شود منابع جدید به اعتبارات مصوب افزوده گردد.