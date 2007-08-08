اعاده اعتبار اسرائیل و تداوم وابستگی به آمریکا مهمترین هدف فروش سلاح است

نشست خبری-تحلیلی " طرح فروش سلاح آمریکا موسوم به پرده سبز به برخی از کشورهای خاورمیانه و تاثیر آن در آرایش سیاسی آینده" با حضور جمعی از اساتید دانشگاه و کارشناسان سیاسی عصر روز دوشنبه در خبرگزاری مهر برگزار شد.



در این نشست که با حضورکارشناسان مدعو در عرصه تحولات خاورمیانه از جمله آقای دکتر حسین علایی، آقای دکتر مطهرنیا و آقای مهدی شکیبایی برگزار شد حاضرین به بیان دیدگاههای خود درباره دلایل وانگیزه های اقدام آمریکا در فروش سلاح به خاورمیانه و تاثیر آن در مناسبات آینده منطقه پرداختند.

اولین پرسشی که در این نشست از سوی خبرگزاری مهر مطرح شد این بود که " ارزیابی شما از اقدام آمریکا در ارسال سلاح به عربستان، پنج کشورعربی حوزه خلیج فارس، مصر و رژیم صهیونیستی چیست؟ با توجه به اینکه ارسال این حجم ازسلاح ها در 10 سال انجام می شود آیا تغییر مهر های سیاسی از قبیل سران کشورهای طرف قرارداد تاثیری در روند آن می گذارد یا خیر؟"

دکتر"حسین علایی" کارشناس مسائل سیاسی و نظامی در پاسخ به این پرسش گفت : ارسال سلاح از جانب آمریکا به کشورهای خاورمیانه از قبل وجود داشته و در آینده نیز وجود خواهد داشت، اما اینکه چرا آمریکا این بار با یک چنین حجم تبلیغاتی گسترده ای اقدام به اعلام این قراردادها کرده را باید در چند بخش بررسی کرد و بهتر است این بخش ها را در سه حوزه عربستان،رژیم صهیونیستی و مصر بررسی کرد.

علایی در ادامه گفت : درباره رژیم صهیونیستی باید ذکر کنم که پیش از این آمریکا سالانه دو میلیارد و 300 میلیون دلار به تل آویو سلاح ارسال می کرد و این بار با 25 درصد افزایش ابن میزان را به سالانه سه میلیارد دلار رسانده است؛ هدف آمریکا از ارسال این حجم از جنگ افزارها به سرزمین های اشغالی دو مورد است : اول آنکه با این کار تمام نقایصی که جهانیان از اسرائیل در جنگ 33 روزه دیدند، برطرف کند.

دوم آنکه در صورت بروز هرگونه درگیری احتمالی بین ایران و رژیم صهیونیستی چه این رژیم حمله کننده باشد و چه به بهانه دفاع از جریانی خاص وارد نبرد با ایران شود،قدرت تهاجمی اسرائیل را در برابر ایران، حزب الله و فلسطین افزایش دهد. در واقع آمریکا در صدد است با این کار، اسرائیل را از بعد نظامی به خودکفایی برساند تا درصورت بروز جنگ احتمالی،دیگر نیازی به ارسال سلاح به سرزمین های اشغالی نباشد و ازسوی دیگر با این کار اعتبار از دست رفته رژیم صهیونیستی و روحیه نظامیان این رژیم بازسازی شود.

حسین علایی کارشناس مسائل خاورمیانه

تداوم وابستگی به آمریکا مهمترین هدف فروش سلاح به مصر

این کارشناس مسائل سیاسی و نظامی در ادامه با اشاره به مصر افزود : درباره مصر باید این مسئله را یادآوری کنم که از زمان سازش "سادات" با "بگین"، آمریکا تلاش کرد تا ساختار ارتش مصر را از وابستگی به شوروی، به وابستگی به آمریکا تغییر دهد و از آنجا که این یک طرح زمان بر بود؛ در جنگ تحمیلی هشت ساله عراق علیه ایران شاهد آن بودیم که مصر سلاح های ساخت شوروی سابق را در اختیار صدام قرار می داد و به جای آن، سلاح های ساخت آمریکا را تحویل می گرفت و این فرایند بلند مدت در سال های اخیر در حال اتمام است.

علایی تصریح کرد : هدف آمریکا ازارسال سلاح به مصر این است که وابستگی این کشور به خود را به طور دائمی دربیاورد، چون ارسال سلاح، وابستگی های دیگری از جمله وابستگی سیاسی برای کشور پذیرنده را دربرخواهد داشت و ازآنجا که وابستگی سیاسی عمیق تر از وابستگی نظامی است؛ آمریکا برای سال ها مصر را در کنار خود خواهد داشت.

سه هدف آمریکا از فروش سلاح به عربستان

علایی سخنان خود درباره عربستان را به این صورت ادامه داد که : آمریکا ازارسال سلاح به عربستان سه هدف را دنبال می کند: 1) تشکیل جبهه عربی در برابر ایران 2) از آنجا که عربستان ثروتمندترین کشور خاورمیانه محسوب می شود واشنگتن درصدد است تا درآمدهای نفتی این کشور را به نوعی به آمریکا بازگرداند و فروش سلاح به عربستان یکی ازاین راه هاست. 3) تعیین ماموریت برای عربستان،که در این راه باید مقابله با اسرائیل ازسیاست عربستان حذف شده و به مقابله با ایران مبدل شود ؛ از سوی دیگر این سلاح ها در نزدیکی مرزهای ایران مستقر می شود و می توان از آنها در صورت نیاز استفاده کرد؛ در حقیقت آمریکا در پی آن است که با این کاربخشی از ماموریت های خود در خاورمیانه را به عربستان واگذار کرده و در پی آن نیروهای خود را که هم اکنون بسیار پراکنده هستند اندکی متمرکز کند.

علایی افزود : گفته های مقامهای آمریکایی مبنی بر "تجهیز خاورمیانه جهت مقابله با ایران" را می توان در سه مرحل بیان کرد :ا-کاهش نفوذ ایران در منطقه 2- تضعیف ایران 3-انزوای ایران

دکتر علایی سخنان خود در پاسخ به این پرسش را به این صورت جمع بندی کرد که آمریکا برای تسلط بر جهان 20 سال بعد نیازمند به تسلط بر خاورمیانه است و ازآنجا که ایران از لحاظ استراتژیک "گل" منطقه محسوب می شود تسلط بر ایران و منابع انرژی این کشور می تواند تسلط بر چین،اتحادیه اروپا و روسیه را در پی داشته باشد.

تقویت کشورهای همسو با آمریکا

"مهدی شکیبایی" کارشناس مسائل خاورمیانه در پاسخ به این پرسش مهر گفت : تغییر سیاستمداران و زمامداران کشورهای طرف قرارداد تاثیری در ارسال سلاح از جانب آمریکا به کشورهای عربی خاورمیانه و اسرائیل نخواهد داشت چون این قراردادها در سیاست های بلند مدت آمریکا ثبت شده اند.

به اعتقاد شکیبایی، هدف آمریکا از این کار تقویت کشورهای همسو با آمریکا است که این کار ازسال 2001 میلادی آغاز شده و ازآنجا که خاورمیانه از اهمیت زیادی برای آمریکا برخوردار است، واشنگتن با این کار به دنبال تسلط کامل بر این منطقه است.

شکیبایی تصریح کرد : یکی ازاهدافی که آمریکا ازاین کار دنبال می کند واقعیت بخشیدن به طرح صلح میان اعراب و اسرائیل است ؛ در واقع این شرایط ( انجام طرح صلح ) باید چند سال پیش و در هنگام خروج رژیم صهیونیستی از نوار غزه پیش می آمد اما در آن زمان این سیاست تحقق ییدا نکرد.

مهدی شکیبایی قائم مقام خبرگزاری قدس

به اعتقاد شکیبایی، یکی از اهداف بلندمدت آمریکا از ارسال سلاح به خاورمیانه، مقابله با ایران است، اما هدف کوتاه مدتی که آمریکا از ارسال سلاح به خاورمیانه دنبال می کند تحریک اعراب بر ضد ایران و تلاش برای آغاز مذاکرات اعراب و اسرائیل است که یک وجه این طرح صلح نیز منزوی کردن ایران است.

شکیبایی در ادامه افزود : طرحی که بوش چندی پیش مبنی بر برگزاری کنفرانس صلح میان اعراب و اسرائیل در پائیز مطرح کرد نیز بیانگر همین مطلب است، در واقع آمریکا با این کار یک مجرای تنفسی برای اسرائیل به وجود آورد، زیرا جنگ سال گذشته رژیم صهیونیستی با حزب الله لبنان ازیک طرف، سبب افول قدرت اسرائیل و از سوی دیگر سبب افزایش قدرت جریان مقاومت به رهبری ایران شد و پیشنهاد این طرح صلح، یک سکوی پرتاب برای اسرائیل در جهت بهبود و ضعیت خود است.

این کارشناس مسائل خاورمیانه تصریح کرد : از 40 سال قبل آمریکا در تلاش بود تا به هر نحوممکن توازن قوا در خاورمیانه را به نفع اسرائیل تنظیم کند، اما جنگ سال گذشته سبب برهم خوردن این توازن شد و حال باید به فکر چاره بود و یکی از این راهها، ارسال کمک نظامی به اسرائیل برای ترمیم آن هیبت افسانه ای و کمک به آغاز گفتگوهای صلح میان اعراب-اسرائیل و در نهایت فلسطین-اسرائیل است.

شکیبایی اینگونه نتیجه گیری کرد: این اقدام آمریکا در واقع بازگشت به سمت متحدان قدیمی است، زیرا در هنگام آغاز جنگ عراق به دلیل آنکه کشورهای عربی از جمله عربستان از دادن پایگاه به آمریکا برای استفاده از آن برای حمله به عراق خودداری کردند، روابط این کشورها با آمریکا سرد شد و در آن زمان تمام امید آمریکا متوجه اسرائیل شد و آمریکا تمام سرمایه خود را متوجه تل آویو کرد و قرار بود این سرمایه گذاری در جنگ 33 روزه جواب بدهد و در پایان آن به نفع رژیم صهیونیستی یک عصر جدید در منطقه آغاز شود، اما با شکست اسرائیل از حزب الله ،برنامه های آمریکا نقش بر آب شد ؛ حال با این اوصاف آمریکا از عقد این قراردادها به دنبال جلب نظر متحدان قدیمی خود است تا به نوعی با این کار که می توان آن را حمایت از جریان های میانه رو در منطقه توصیف کرد، صلح خاورمیانه را تحقق بخشد و با این کار جریان مقاومت به رهبری ایران را منزوی کند.

ادامه دارد...