دباغيان : با تمام قوا به تايوان مي رويم

به گزارش خبرنگار "مهر" اين تيم كه قرار است در مسابقات قهرماني آسيا شركت كند تا زمان اعزام به تايوان محل برگزاري اين مسابقات 2 مرحله اردو ديگر را بيش رو دارد.

غلامرضا دباغيان مدير تيم هاي ملي كاراته در مورد كيفيت تمرينات به "مهر" گفت: در اين مراحل پاياني به افزايش سرعت ملي پوشان نظر داريم ضمن اينكه تمرينات بدنسازي و تقويت شگردها را نيز دردستور كار داريم.

وي با بيان اينكه كليه اعضاي تيم در وضعيت خوبي قراردارند و هيچ مشكلي نيست ادامه داد: فرصت حضور در مسابقات تداركاتي و يا اردوي برون مرزي نيست به همين دليل تا زمان اعزام به تايوان در تهران تمرين مي كنيم تا اگر برخي نفرات تيم با مشكل خروجي مواجه بودند بتوانيم اين مشكلات را سريعا مرتفع كنيم.

مدير تيم هاي ملي كاراته در مورد وضعيت كنوني ملي پوشان گفت: اكنون نفرات تيم 70 درصد آماده اند با برنامه ريزي كه انجام داده ايم 30 درصد باقي مانده براي مرحله پاياني است تا كليه اعضاي تيم با نهايت آمادگي در تايوان مسابقات خود در آغاز كنند.

دباغيان دررابطه با وضعيت ويشگاهي گفت: جاسم اظهار ندامت كرد و آن را در عمل نيز ثابت كرد به همين دليل او را دعوت كرديم و درتمرينات نيز حاضر است اما اينكه او در چه وزني مسابقه مي دهد، هنوز مشخص نيست و براي آن تصميم خواهيم گرفت. مدير تيم هاي ملي در پايان از اين نفرات به عنوان اعضاي تيم نام برد :

مهدي اخوان، حسن و حسين روحاني ، مهدي عموزاده ، سعيد فرخي ، اسماعيل ترك زاد ، عليرضا كيترايي ، مجيد عبدالحسيني ، مازيار الهامي و جاسم ويشگاهي (كوميته) مصطفي پورجلالي ، مالك محرابي و افشين همتي مقدم (كاتا تيمي ) جليل شيخ احمدي (كاتا انفرادي).