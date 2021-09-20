  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۹ شهریور ۱۴۰۰، ۸:۵۵

با همکاری سپاه و علوم پزشکی؛

امکان تزریق روزانه ۶ هزار واکسن در خراسان شمالی وجود دارد

بجنورد- مسئول بسیج جامعه پزشکی خراسان شمالی با اشاره به فعالیت ۶ مرکز واکسیناسیون با همکاری سپاه و علوم پزشکی، گفت: امکان تزریق روزانه ۶ هزار دز واکسن در این مراکز وجود دارد.

عیسی برجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افتتاح ششمین مرکز واکسیناسیون خراسان شمالی توسط سپاه حضرت جوادالائمه (ع) اظهار کرد: با افتتاح این مرکز روزانه بالغ بر ۶ هزار نفر توسط مراکز واکسیناسیون مشترک دانشگاه علوم پزشکی و سپاه حضرت جوادالائمه (ع) واکسینه خواهند شد.

مسئول بسیج جامعه پزشکی خراسان شمالی ادامه داد: با افتتاح این مراکز ظرفیت واکسیناسیون استان ۳۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

وی افزود: افزایش سرعت واکسیناسیون در آینده‌ای نزدیک می‌تواند آثار متعدد خود در کنترل کرونا را نشان دهد.

برجی در انتها گفت: بسیج و سپاه در همه اتفاقات کشور در میدان بوده و به کمک مردم می آیند؛ در ماجرای شیوع کرونا نیز از ابتدا با طرح‌های متعدد به یاری مردم شتافتند.

کد مطلب 5308813

