امکان تزریق روزانه ۶ هزار واکسن در خراسان شمالی وجود دارد

عیسی برجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افتتاح ششمین مرکز واکسیناسیون خراسان شمالی توسط سپاه حضرت جوادالائمه (ع) اظهار کرد: با افتتاح این مرکز روزانه بالغ بر ۶ هزار نفر توسط مراکز واکسیناسیون مشترک دانشگاه علوم پزشکی و سپاه حضرت جوادالائمه (ع) واکسینه خواهند شد.

مسئول بسیج جامعه پزشکی خراسان شمالی ادامه داد: با افتتاح این مراکز ظرفیت واکسیناسیون استان ۳۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

وی افزود: افزایش سرعت واکسیناسیون در آینده‌ای نزدیک می‌تواند آثار متعدد خود در کنترل کرونا را نشان دهد.

برجی در انتها گفت: بسیج و سپاه در همه اتفاقات کشور در میدان بوده و به کمک مردم می آیند؛ در ماجرای شیوع کرونا نیز از ابتدا با طرح‌های متعدد به یاری مردم شتافتند.