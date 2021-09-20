استان اردبیل رتبه نخست طرح ملی حرف آورد را کسب کرد

سارا حقی در گفت و گو با خبرنگار مهر، تهیه محتوای دینی و فرهنگی را هدف اصلی جشنواره حرف آورد در فضای مجازی عنوان و اظهار کرد: با با اجرای طرح‌های فرهنگی در فضای مجازی، زمینه برای مشارکت گسترده بانوان در امور تربیتی، آموزشی و اجتماعی فراهم شده است.

وی به اجرای پویش سراسری «حرف آورد» با شعار «موضوع خوب، حرف خوب می آورد» اشاره کرد و گفت: در راستای اجرای طرح ملی حرف آورد در ماه محرم، تعداد ۵۵۰ اثر از استان اردبیل اعم از مرکز استان و شهرستان‌های تابعه، به دبیرخانه حرف آورد ارسال شد که با این میزان مشارکت، استان اردبیل رتبه اول کشوری را به خود اختصاص داد.

کارشناس فرهنگی تبلیغات اسلامی اردبیل به بیان موضوعات آثار ارسال شده پرداخت و گفت: بانوان و دختران از گروه‌های مختلف سنی برای شرکت در این جشنواره، ویدئوهای ۱ تا ۳ دقیقه‌ای خود را در موضوعات مختلف از جمله نقش زنان در حمایت از امام با خانواده سازی، معرفی شخصیت‌های اهل بیت (ع)، زنده نگه داشتن یاد عاشورا و اربعین حسینی، اهمیت فرزند آوری در اسلام، تربیت نسل حسینی و.. ارسال کردند.

وی در ادامه به میزان مشارکت و استقبال بانوان استان از این جشنواره اشاره کرد و گفت: اقشار مختلف بانوان اعم از دختران دانش آموز و دانشجو، بانوان شاغل، خانه دار، کارآفرین، هنرمند، معلم، استاد دانشگاه، مبلغین، فعالان فرهنگی و دینی، طلاب حوزه علمیه، مسئولین و اعضای هیئت‌های مذهبی، بانوان مداح، مربیان قرآن، مسئولین کانون‌های فرهنگی و تبلیغی، خبرنگاران، گروه‌های جهادی و همیاران سلامت در این جشنواره شرکت کردند.

حقی با اشاره به برگزاری موفقیت آمیز این جشنواره در استان اردبیل، اظهار کرد: امیدواریم با تداوم این طرح‌های فرهنگی، محتوای سالم و آگاهی بخش در فضای مجازی ارائه شده و بانوان بیش از پیش در انجام رسالت تربیتی و آموزشی نقش مؤثری در جامعه ایفا کنند.