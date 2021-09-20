دورکاری کارکنان ادارات ایلام همچنان برقرار است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نوذری در واکنش به درج خبری در فضای مجازی استان مبنی بر لغو دورکاری کارکنان دولت، اظهار کرد: دورکاری کارمندان لغو نمیشود و همچنان بر اساس رنگ بندیها تا تصمیم گیری در جلسات بعدی، دورکاری اعمال خواهد شد.
وی با اشاره به رنگ بندی شهرستانهای استان، ضمن تاکید بر بررسی موضوع و رعایت قانون افزود: هر گونه تصمیم گیری در خصوص دورکاری کارکنان متعاقباً بر اساس ضوابط قانونی اعلام میشود.
روز گذشته با تغییر وضعیت رنگ بندی کرونایی شهرستانها استان خبرهایی در خصوص لغو دورکاری کارکنان ادارات دولتی در فضای مجازی استان منتشر شد که استاندار در نهایت به این شایعات پایان داد و خبر لغو دورکاری کارکنان ادارات را تکذیب کرد.
هم اکنون شهرستانهای بدره، سیروان و ملکشاهی در وضعیت زرد و سایر شهرستان استان در وضعیت نارنجی کرونا قرار دارند.
