حجت‌الاسلام حسن باقری در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: یوم‌الله ۱۳ آبان یادآور روز تاریخی و سرنوشت‌ساز در ایام پیروزی انقلاب اسلامی است که حوادث متعددی در این روز رخ داده است.

وی تصریح کرد: یوم‌الله ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی است که در این روز امت اسلامی به ویژه گروه‌های دانشجویی و دانش‌آموزی با سر دادن شعارهای انقلابی سعی می‌کنند تا انزجار و نفرت خود را از ایادی کفر و نظام استبدادی نشان دهند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اردبیل گفت: با توجه به شرایط کرونایی برای دومین سال متوالی راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان به صورت محدود و در مکان روباز شهیدگاه اردبیل برگزار خواهد شد تا شاهد قرائت بیانیه پایانی راهپیمایی و اعلام انزجار از آمریکا و رژیم صهیونیستی توسط امت اسلامی باشیم.

باقری افزود: در این روز تاریخی ابعاد گسترده‌ای از خیانت‌ها و شیطنت آمریکای جنایت‌کار و همدستان آنها برای ملت ایران آشکار شد و دانشجویان پیرو خط امام توانستند با تسخیر لانه جاسوسی اسناد و مدارک آشکاری را از دخالت‌های آمریکا در مسائل داخلی ایران برملا کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: بعد از گذشت ۴۳ سال از پیروزی انقلاب اسلامی کشور ما امروز به رغم تهدیدها و توطئه‌های رنگارنگ استکبار جهانی در اوج عزت و عظمت است و در یوم‌الله ۱۳ آبان بار دیگر انزجار خود را از استکبار و حمایتمان را از نظام اسلامی نشان خواهیم داد تا همه دنیا بفهمند که این ملت از مسیر امام و شهدا و آرمان بلند انقلاب اسلامی خسته و مأیوس نشده است.

باقری به شکسته شدن هیمنه آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و درس عبرت برای وابستگان منطقه‌ای اشاره کرد و ادامه داد: امروز ابهت پوشالی آمریکا در منطقه شکسته شده و همه می‌دانند که دیگر دوران قلدرمعابی و زورگویی ایادی کفر به پایان رسیده و در نقطه مقابل عزت، استقلال و عظمت کشورها در سایه پشتیبانی و حمایت مردم نقطه عطف در تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به حساب می‌آید.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اردبیل اضافه کرد: در یوم‌الله ۱۳ آبان امسال نیز به رغم شرایط کرونایی و محدودیت حضور آحاد جامعه در راهپیمایی، تلاش بر این است تا اعلام انزجار عمومی از سردمداران کفر انجام شده و پیمان و عهد مجدد با راه و آرمان بلند شهدا بسته شود.