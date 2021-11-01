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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۹:۲۱

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اردبیل:

راهپیمایی ۱۳ آبان به صورت محدود و در شهیدگاه برگزار می‌شود

راهپیمایی ۱۳ آبان به صورت محدود و در شهیدگاه برگزار می‌شود

اردبیل- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اردبیل گفت: راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی به صورت اجتماع محدود در شهیدگاه اردبیل برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام حسن باقری در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: یوم‌الله ۱۳ آبان یادآور روز تاریخی و سرنوشت‌ساز در ایام پیروزی انقلاب اسلامی است که حوادث متعددی در این روز رخ داده است.

وی تصریح کرد: یوم‌الله ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی است که در این روز امت اسلامی به ویژه گروه‌های دانشجویی و دانش‌آموزی با سر دادن شعارهای انقلابی سعی می‌کنند تا انزجار و نفرت خود را از ایادی کفر و نظام استبدادی نشان دهند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اردبیل گفت: با توجه به شرایط کرونایی برای دومین سال متوالی راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان به صورت محدود و در مکان روباز شهیدگاه اردبیل برگزار خواهد شد تا شاهد قرائت بیانیه پایانی راهپیمایی و اعلام انزجار از آمریکا و رژیم صهیونیستی توسط امت اسلامی باشیم.

باقری افزود: در این روز تاریخی ابعاد گسترده‌ای از خیانت‌ها و شیطنت آمریکای جنایت‌کار و همدستان آنها برای ملت ایران آشکار شد و دانشجویان پیرو خط امام توانستند با تسخیر لانه جاسوسی اسناد و مدارک آشکاری را از دخالت‌های آمریکا در مسائل داخلی ایران برملا کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: بعد از گذشت ۴۳ سال از پیروزی انقلاب اسلامی کشور ما امروز به رغم تهدیدها و توطئه‌های رنگارنگ استکبار جهانی در اوج عزت و عظمت است و در یوم‌الله ۱۳ آبان بار دیگر انزجار خود را از استکبار و حمایتمان را از نظام اسلامی نشان خواهیم داد تا همه دنیا بفهمند که این ملت از مسیر امام و شهدا و آرمان بلند انقلاب اسلامی خسته و مأیوس نشده است.

باقری به شکسته شدن هیمنه آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و درس عبرت برای وابستگان منطقه‌ای اشاره کرد و ادامه داد: امروز ابهت پوشالی آمریکا در منطقه شکسته شده و همه می‌دانند که دیگر دوران قلدرمعابی و زورگویی ایادی کفر به پایان رسیده و در نقطه مقابل عزت، استقلال و عظمت کشورها در سایه پشتیبانی و حمایت مردم نقطه عطف در تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به حساب می‌آید.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اردبیل اضافه کرد: در یوم‌الله ۱۳ آبان امسال نیز به رغم شرایط کرونایی و محدودیت حضور آحاد جامعه در راهپیمایی، تلاش بر این است تا اعلام انزجار عمومی از سردمداران کفر انجام شده و پیمان و عهد مجدد با راه و آرمان بلند شهدا بسته شود.

کد مطلب 5309587

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