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۳۰ شهریور ۱۴۰۰، ۱۰:۳۸

جام جهانی فوتسال - لیتوانی؛

سرنوشت کارت زرد سه بازیکن تیم ملی فوتسال ایران چه می‌شود؟

سرنوشت کارت زرد سه بازیکن تیم ملی فوتسال ایران چه می‌شود؟

تیم ملی فوتسال ایران در حالی راهی مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی فوتسال شد که سه ملی پوش کشورمان کارت زرد دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله گروهی مسابقات جام جهانی ۲۰۲۱ فوتسال به میزبانی کشور لیتوانی شب گذشته به پایان رسید و چهره ۱۶ تیم راه یافته به مرحله یک هشتم مشخص شد.

تیم ایران در گروه ششم این رقابت‌ها بعد از آرژانتین قرار گرفت و به عنوان تیم دوم صعود کرد تا حریف ازبکستان در مرحله یک هشتم نهایی شود.

ایران در مرحله گروهی پنج کارت زرد گرفت. دو کارت برای حمید احمدی مقابل صربستان بود که در نهایت منجر به دریافت کارت قرمز و اخراجش از بازی شد.

بعد از آن محمدرضا سنگ سفیدی (برابر صربستان) و مسلم اولادقباد و محمد شجری (برابر آمریکا) کارت زرد گرفتند.

با صعود تیم ملی فوتسال به مرحله یک هشتم این سوال پیش می‌آید که آیا کارت زرد بازیکنان هم در این مرحله بخشیده می‌شود؟

در آئین نامه مسابقات جام جهانی ۲۰۲۱ که در سایت فیفا منتشر شده است، به صراحت در این مورد آمده است: «تک کارت زرد در جام جهانی در پایان مرحله یک چهارم لغو می‌شود.»

به این ترتیب تیم ملی ایران حتی در صورت شکست ازبکستان و صعود به مرحله یک چهارم باید مراقب کارت زرد سه بازیکن خود باشد چرا که بخشیده شدن کارتها در پایان مرحله یک چهارم اتفاق می‌افتد.

سرنوشت کارت زرد سه بازیکن تیم ملی فوتسال ایران چه می‌شود؟

کد مطلب 5309757

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