به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تقی سلطانی گفت: شاهد روند نزولی تعداد افراد بستری شده در مراکز درمانی استان به دلیل کرونا هستیم و امید است با سرعت یافتن روند واکسیناسیون و رعایت پروتکل‌ها از پیک موجود با سرعت بیشتری عبور کنیم.

مدیر گروه آموزش و ارتقا سلامت مرکز بهداشت استان قم افزود: درصد مثبت بودن تست‌های پی سی آر انجام شده در قم نیز روند نزولی دارد اما زمانی باید از این وضعیت پیش آمده خوشحال باشیم که میزان افراد دریافت کننده دز دوم واکسن کرونا در سطح استان از ۷۰ درصد نیز بیشتر شود.

وی ادامه داد: مراکز تزریق واکسن در سطح استان فعال هستند و با حذف شرایط سنی، همه افراد بالای ۱۸ سال می‌توانند برای دریافت واکسن مراجعه کنند، برای دانش‌آموزان نیز بر اساس اولویت بندی سنی روند واکسیناسیون آغاز شده‌است.

مدیر گروه آموزش و ارتقا سلامت مرکز بهداشت استان قم از همشهریانی که پرونده سلامت خود را در پایگاه‌های بهداشت تشکیل نداند خواست پس از تکمیل پرونده سلامت خود در کوتاه‌ترین زمان ممکن، برای دریافت واکسن به مراکز تعیین شده واکسیناسیون مراجعه کنند و از خدمات نظام سلامت بهره‌مند شوند.