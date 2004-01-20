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۳۰ دی ۱۳۸۲، ۱۱:۵۰

بنياد نيشابور و نشريه گوهران در جمع سايتهاي ادبي ، فرهنگي

بنياد نيشابور و نشريه گوهران در جمع سايتهاي ادبي ، فرهنگي

سايت « بنياد نيشابور » با هدف آشنايي ايرانيان با فرهنگ ايران باستان و زبانهاي كهن و سايت نشريه " گوهران " معرف فصلنامه گوهران به جمع سايتهاي ادبي فرهنگي راه يافتند.

دكتر" فريدون جنيدي " با اعلام اين خبر به خبر نگار ادبي "مهر" افزود : در آينده اي نه چندان دور علاقه مندان به آشنايي با خط اوستايي و پهلوي مي توانند آثار ارايه شده به اين زبان را در سايت بنياد نيشابور مشاهده  كنند ،  البته اين كار با توجه به اينكه هيچ حمايت مالي از بنياد صورت نمي گيرد ، به  زمان نياز دارد ،  اما دانشجويان حاضر در كلاسهاي زبانهاي ايران باستان در حال كوشش براي راه اندازي هرچه سريع تر اين سايت هستند .    
جنيدي گفت : در اين سايت برنامه و اهداف بنياد نيشابور نيز منتشر مي شود . اين بنياد كتابهاي زيادي را در زمينه  زبان ، فرهنگ  و تاريخ ايران باستان منتشر كرده و تعدادي نيز در حال تجديد چاپ و انتشار هستند كه از اين پس در اين سايت معرفي خواهند شد.   
وي هدف از اين برنامه را آگاهي بيشتر جوانان ايراني با فرهنگ و ادب گذشته خود معرفي كرد و اظهار داشت : متاسفانه  بسياري از ايرانشناسان خارجي سخناني را در مورد ايران و گذشته ما مي گويند كه خصمانه و دروغ است . اين باعث شده است كه بعضي از مردم و خارجيان نسبت به ما  و گذشته ما اشتباه كنند و آن را شايسته نبينند . ما بايد گذشته پر افتخار فرهنگ - ادبي خود را به جوانان ايراني و علاقه مند به همانگونه كه هست معرفي كنيم . ما داراي يك فرهنگ غني و باارزش هستيم كه اگر جوانان ما با آن را به خوبي بشناسند به هيچ عنوان اسير فرهنگهاي ديگر نمي شوند .
علاقه مندان در آنيده مي توانند براي استفاده از سايت مذكور به آدرس www.bonyad-e-neyshaboor.com   رماجعه كنند . 


سايت  نشريه گوهران راه اندازي شد 
فصلنامه « گوهران» كه تا كنون دوشماره از آن وارد بازار نشريات شده ، به تازه گي سايت اين نشريه را نيز راه اندازي كرده است . 
 نشريه گوهران  يك نشريه تخصصي  است كه صرفا" به مسايل شعر امروز مي پردازد و علاقه مندان مي توانند براي مطالعه مطالب ارايه شده در نشريه  به نشاني اينترنتي www.goharan.com   مراجعه كنند .

کد مطلب 53102

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