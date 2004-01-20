بنياد نيشابور و نشريه گوهران در جمع سايتهاي ادبي ، فرهنگي

دكتر" فريدون جنيدي " با اعلام اين خبر به خبر نگار ادبي "مهر" افزود : در آينده اي نه چندان دور علاقه مندان به آشنايي با خط اوستايي و پهلوي مي توانند آثار ارايه شده به اين زبان را در سايت بنياد نيشابور مشاهده كنند ، البته اين كار با توجه به اينكه هيچ حمايت مالي از بنياد صورت نمي گيرد ، به زمان نياز دارد ، اما دانشجويان حاضر در كلاسهاي زبانهاي ايران باستان در حال كوشش براي راه اندازي هرچه سريع تر اين سايت هستند .جنيدي گفت : در اين سايت برنامه و اهداف بنياد نيشابور نيز منتشر مي شود . اين بنياد كتابهاي زيادي را در زمينه زبان ، فرهنگ و تاريخ ايران باستان منتشر كرده و تعدادي نيز در حال تجديد چاپ و انتشار هستند كه از اين پس در اين سايت معرفي خواهند شد.وي هدف از اين برنامه را آگاهي بيشتر جوانان ايراني با فرهنگ و ادب گذشته خود معرفي كرد و اظهار داشت : متاسفانه بسياري از ايرانشناسان خارجي سخناني را در مورد ايران و گذشته ما مي گويند كه خصمانه و دروغ است . اين باعث شده است كه بعضي از مردم و خارجيان نسبت به ما و گذشته ما اشتباه كنند و آن را شايسته نبينند . ما بايد گذشته پر افتخار فرهنگ - ادبي خود را به جوانان ايراني و علاقه مند به همانگونه كه هست معرفي كنيم . ما داراي يك فرهنگ غني و باارزش هستيم كه اگر جوانان ما با آن را به خوبي بشناسند به هيچ عنوان اسير فرهنگهاي ديگر نمي شوند .علاقه مندان در آنيده مي توانند براي استفاده از سايت مذكور به آدرس www.bonyad-e-neyshaboor.com رماجعه كنند .



سايت نشريه گوهران راه اندازي شد

فصلنامه « گوهران» كه تا كنون دوشماره از آن وارد بازار نشريات شده ، به تازه گي سايت اين نشريه را نيز راه اندازي كرده است .

نشريه گوهران يك نشريه تخصصي است كه صرفا" به مسايل شعر امروز مي پردازد و علاقه مندان مي توانند براي مطالعه مطالب ارايه شده در نشريه به نشاني اينترنتي www.goharan.com مراجعه كنند .



