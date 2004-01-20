بنياد نيشابور و نشريه گوهران در جمع سايتهاي ادبي ، فرهنگي

دكتر" فريدون جنيدي " با اعلام اين خبر به خبر نگار ادبي "مهر" افزود : در آينده اي نه چندان دور علاقه مندان به آشنايي با خط اوستايي و پهلوي مي توانند آثار ارايه شده به اين زبان را در سايت بنياد نيشابور مشاهده كنند ، البته اين كار با توجه به اينكه هيچ حمايت مالي از بنياد صورت نمي گيرد ، به زمان نياز دارد ، اما دانشجويان حاضر در كلاسهاي زبانهاي ايران باستان در حال كوشش براي راه اندازي هرچه سريع تر اين سايت هستند .
جنيدي گفت : در اين سايت برنامه و اهداف بنياد نيشابور نيز منتشر مي شود . اين بنياد كتابهاي زيادي را در زمينه زبان ، فرهنگ و تاريخ ايران باستان منتشر كرده و تعدادي نيز در حال تجديد چاپ و انتشار هستند كه از اين پس در اين سايت معرفي خواهند شد.
وي هدف از اين برنامه را آگاهي بيشتر جوانان ايراني با فرهنگ و ادب گذشته خود معرفي كرد و اظهار داشت : متاسفانه بسياري از ايرانشناسان خارجي سخناني را در مورد ايران و گذشته ما مي گويند كه خصمانه و دروغ است . اين باعث شده است كه بعضي از مردم و خارجيان نسبت به ما و گذشته ما اشتباه كنند و آن را شايسته نبينند . ما بايد گذشته پر افتخار فرهنگ - ادبي خود را به جوانان ايراني و علاقه مند به همانگونه كه هست معرفي كنيم . ما داراي يك فرهنگ غني و باارزش هستيم كه اگر جوانان ما با آن را به خوبي بشناسند به هيچ عنوان اسير فرهنگهاي ديگر نمي شوند .
علاقه مندان در آنيده مي توانند براي استفاده از سايت مذكور به آدرس www.bonyad-e-neyshaboor.com رماجعه كنند .
سايت نشريه گوهران راه اندازي شد
فصلنامه « گوهران» كه تا كنون دوشماره از آن وارد بازار نشريات شده ، به تازه گي سايت اين نشريه را نيز راه اندازي كرده است .
نشريه گوهران يك نشريه تخصصي است كه صرفا" به مسايل شعر امروز مي پردازد و علاقه مندان مي توانند براي مطالعه مطالب ارايه شده در نشريه به نشاني اينترنتي www.goharan.com مراجعه كنند .
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