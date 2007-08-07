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۱۶ مرداد ۱۳۸۶، ۱۶:۲۸

دانشگاه صنعت در یزد احداث می شود

یزد - خبرگزاری مهر: زمینه احداث دانشگاه صنعتی در یزد مطرح شده و امیدواریم با پیگیری های صورت گرفته نتایج موثر و مطلوبی به دنبال داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد ، محمدمهدی فقیه خراسانی ظهر امروز در هفتمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان افزود: بحث صنعت پتروشیمی در استان یزد از سال گذشته تاکنون مطرح بوده و پروژه های مربوط به گاز برگ برنده ای در دست استان است و خط اتیلن شرق ( تبدیل گاز اتان به اتیلن ) پنج استان هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و یزد را پوشش می دهد.

وی ادامه داد :در خصوص محل هایی که برای پتروشیمی ظرفیت لازم را دارند رایزنی شده و بعضی کارخانجات مربوطه برای سرمایه گذاری اعلام آمادگی کرده اند.

در ادامه این جلسه نیز سرپرست استانداری یزد گزارشی از مسائل مطرح شده در جلسه اخیر استانداران سراسر کشور در تهران ارائه داد.

وی تلاش دولت در جهت رفع مشکلات سوخت و سهمیه بندی و توزیع عادلانه آن یادآور شد.

سید علیرضا نبوی زاده با اشاره به تاکیدات ریاست جمهوری در خصوص تامین مسکن نیازمندان از 115 تعاونی مسکن جدید التاسیس در استان خبر داد و گفت: با همکاری سازمان مسکن و شهرسازی، اداره کل تعاون و شرکت های آب و برق و مخابرات فعالیت های قابل توجهی در این زمینه انجام شده است.
کد مطلب 531034

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