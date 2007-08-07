"سوت طلا " متعلق به کل جامعه داوری است

سعید مظفری زاده با بیان این مطلب درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به نمراتی که فصل گذشته ناظران داوری به داوران حاضر در لیگ برتر داده بودند ظاهرا نمرات من اندکی بالاتر از دیگر داوران بوده و همین مسئله باعث شده است تا ازسوی کمیته داوری فدراسیون فوتبال سوت طلایی را دریافت کنم.

وی خاطرنشان کرد: رسیدن به عنوان بهترین داورسال هدف اصلی من نبود. ابتدا سعی کردم بهترین قضاوت خود را انجام دهم و خوشبختانه کارم مورد قبول جامعه داوری واقع شد.

این داور جوان ادامه داد: سوت طلایی و عنوان بهترین داور سال تنها متعلق به من نیست. ازآنجائیکه داوری کاری گروهی است، اگریک اشتباه ازسوی داوران کناری من سر می زد کارهمه ما تحت تاثیر قرارمی گرفت. به همین خاطر بیراه نیست اینکه بگویم جایزه بهترین دارو سال نه برای من بلکه برای همه داورانی که مرا در امر قضاوت بازی های لیگ همراهی کردند.

وی در خصوص بهترین قضاوت هایش در فصلی که گذشت، گفت : دیدار ابومسلم - استقلال و استقلال اهواز - استقلال تهران بهترین دیدارهای بود که من قضاوت کردم.

مظفری زاده تاکید کرد: نهایت سعی خود را به کارمی گیرم تا فصل آینده نیز ضمن ارائه داوری های خوب مجددا عنوان بهترین دارو سال را از آن خود کنم.

وی که جز داوران بین المللی فوتبال ایران نیست، از تلاش خود برای دستیابی به این مهم یاد کرد و افزود : من تا به امروز سعی خود را کرده ام اما نتوانسته ام عنوان داور بین المللی را از آن خود کنم. یکی از اولویت های من این است که بتوانم این عنوان را به دست آورم.