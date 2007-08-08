30 عنوان مسابقه کتابخوانی در مشهد بر گزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری مشهد، این مسابقات شامل مسابقات کتابخوانی، انشا نویسی، پیام کتاب و ... است که همراه با نشست های تخصصی با حضور نویسندگان مطرح کشور برگزار می شود.

براساس این گزارش، هم اکنون شش هفته از آغاز این طرح در پارک ها و بوستان ها می گذرد و آمار مراجعه کنندگان نشانگر رشد 77 درصدی شرکت کنندگان نسبت به سال گذشته است.

ششمین دوره طرح بزرگ بوستان در بوستان در حالی در مشهد برگزار می شود که 18 پایگاه فرهنگی در 14بوستان دایر است و به ارائه خدماتی نظیر مطالعه و امانت کتاب ها می پردازند در این ایام بیش از14 هزار جلد کتاب در اختیار شهروندان قرار گرفته است.