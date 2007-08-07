مطالعات پیوند سکونتگاه های روستایی استان مرکزی انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر در استان مرکزی به نقل از استانداری مرکزی، مطالعات جامع پیوند سکونتگاههای روستایی استان مرکزی با هدف بررسی نقش و امکانات بالقوه و بالفعل این مناطق در توسعه پایدار روستایی منطقه توسط معاونت برنامهریزی و بودجه استانداری مرکزی انجام شد.
در این طرح مطالعاتی ۳۰روستای برخوردار از نظر حمل و نقل و ارتباطات، فرهنگ، اقتصاد و بازار فروش و قابلیت های توریسم و صنایع دستی، سرمایه و روند مهاجرت از طریق پرسشنامه و تحقیق میدانی مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج این تحقیق نشان می دهد ۴۵درصد روستاهای استان مرکزی با سهم جمعیتی دو ممیز هفت درصد دارای زیر بیست خانوار بوده و 10 درصد روستاها نیز دارای 70 درصد پوشش جمعیتی است.
به گزارش مهردر این مطالعات پراکنش نقاط روستایی و لکه یابی روستاهای با قابلیت توسعه زیربنایی و خدماتی تعیین شده و علاوه بر مشخص کردن حوزه نفود خدمات رسانی اقماری در زیرگروه های کارکرد خدماتی آن در بخش های خدمات، صنعت، سیاحتی و زیارتی اقتصاد و روابط بین روستایی سطح بندی برخورداری شدند.
در این پژوهش که حدود 10 درصد از مطالعات کلیدی آمایش سرزمین استان مرکزی را شامل میشود همچنین بر نحوه الگوهای رفتاری و گویش ها، پیوندهای خویشاوندی، تامین مواد اولیه تولید، استقرار زیربناهای، مراودات بین روستایی، میل به خوشه ای شدن و زنجیرههای تولید بررسی شده است.
بر اساس این مطالعه درحال حاضر یک هزار و ۴۴۷روستا با جمعیت ۴۱۷هزار و ۵۱۷نفر در استان مرکزی وجود دارد که مناطق روستایی ۳۱درصد جمعیت استان را در خود جای داده اند.
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