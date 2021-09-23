سرهنگ محسن دالوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دنبال وقوع چند فقره سرقت خودرو و موتورسیکلت در سطح شهرستان اهواز بررسی موضوع و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران فرماندهی انتظامی اهواز با گشت زنی هدفمند و فعال و شیوه نوین پلیسی در عملیات ضربتی تعقیب و گریز با استفاده از قانون به‌کارگیری سلاح، چهار نفر سارق و دو نفر مال‌خر را دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه سارقان نیز تعداد پنج دستگاه خودروی پراید و تعداد سه دستگاه موتورسیکلت را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اهواز تصریح کرد: با حضور مالباختگان اموال مکشوفه با هماهنگی مقام قضائی تحویل مالباختگان شد.

سرهنگ دالوند گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.