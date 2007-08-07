آسیب اصلی مطبوعات وابستگی به احزاب است / خبرنگاران فرزندان ایران و انقلابند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی در آیین بزرگداشت روز خبرنگار در جمع اصحاب رسانه، با گرامیداشت شهدای خبرنگار گفت: من همیشه بویژه در دوران مجلس ششم رابطه ای صمیمی و تنگاتنگ با خبرنگاران و رسانه ها داشته ام .

وی گفت: در حوادث فلسطین و جنایات رژیم صهیونیستی ، شاهد نقش موثر رسانه ها در افشای این جنایات بودیم و رسانه ها توانسته اند در این جهت، موج های خوبی در افکار عمومی ایجاد کنند.

دبیرکل حزب اعتماد ملی گفت: من به آزادی رسانه ها اعتقاد دارم و رسانه ها باید در بیان نقطه نظرات مختلف، آزاد باشند، کمال جامعه این است که حرف های متفاوت شنیده و گفته شود به خصوص کسانی که در اقلیت هستند و از ابزار قدرت بهره ای ندارند ، رسانه ها باید به آنها مجالی برای حرف زدن بدهند.

کروبی گفت: خبرنگاران، فرزندان این کشور و انقلاب هستند.

وی با انتقاد از نگاه یکسویه به مسائل رسانه ها و خبرنگاران گفت:هم سخت گیری هایی در مورد مطبوعات و رسانه ها وجود دارد و هم آزادی هایی حاکم است و نباید بگوییم که همه اش سخت گیری است یا همه اش آزادی.

دبیرکل حزب اعتماد ملی با اشاره به سالهای 77-78 گفت: در این سالها، آزادی به شکل خوبی حاکم بود، ولی بعضی مطبوعات با عدم رعایت مرزهای نظام و حرکت به سمت خط گرفتن از احزاب سیاسی، باعث شدند این فرصت، بسوزد.

کروبی همچنین از تخریب شدید هاشمی رفسنجانی در آستانه انتخابات مجلس ششم و تغییر رویه ناگهانی در مقطع انتخابات ریاست جمهوری و تعریف و تمجید از هاشمی ، انتقاد کرد و آن را سبب رویگردانی مردم از مطبوعات و اصلاح طلبان دانست.

وی در پایان این مراسم، در جمع خبرنگاران به پرسش های آنان پاسخ داد، وی در مورد لیست حزب اعتماد ملی گفت: ما در همه شهرستان ها نیرو داریم و برای ارائه لیست کامل در کشور، برنامه ریزی می کنیم، مسئولین تعیین لیست در هر استان هم معلوم شده اند که به کار خود مشغول هستند.

کروبی در مورد کاندیداتوری محمد جواد حق شناس، مدیرمسئول روزنامه اعتمادملی گفت: هنوز بحثی در این مورد نشده ، ولی از آن استقبال می کنیم و جو مساعدی هم برای این مسئله است.

دبیرکل حزب اعتماد ملی در مورد شرکت در انتخابات ریاست جمهوری گفت: اجازه بدهید در این مورد چیزی نگویم، باید انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام شود تا وقت سخن گفتن در مورد انتخابات ریاست جمهوری برسد.

وی همچنین از سفر قریب الوقوع اش به استان بوشهر خبر داد.

کروبی در مورد ترکیب مجلس هشتم گفت: ترکیب مجلس هشتم، خوب و متشکل از نیروهای پرسابقه و کارآمد خواهد شد و شبیه مجلس اول و مجلس پنجم خواهد بود.

دبیرکل حزب اعتماد ملی در مورد شرایط اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هشتم ، گفت: وضعیت اصلاح طلبان به سه عامل، مردم، انسجام تشکیلاتی خود و مسئله صلاحیت ها بازمی گردد.

کروبی گفت: همه اصلاح طلبان خواهان حضور در صحنه و شرکت در انتخابات هستند.