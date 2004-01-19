حدود 60 درصد واجدين شرايط تهران در انتخابات شركت مي كنند

پيش از اين وزارت كشور طي يك نظرسنجي اعلام كرده بود: 37 درصد مردم تهران حضور خود را در انتخابات مجلس هفتم قطعي دانسته اند.

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، عباس هاشمي مدير كل بازرسي وزارت كشور كه درهمايش بازرسان انتخابات شهر تهران سخن مي گفت، با اشاره به تحصن نمايندگان درمجلس، سابقه تحصن در مجلس ايران را يادآور شد و گفت: دو بار درمجلس پانزدهم و شانزدهم رژيم گذشته نخبگان مجلس متحصن شدند كه متاسفانه هر دو بار نتيجه مطلوب نداد و به ناآرامي درجامعه منجر شد.

وي با ابراز نگراني از كشيده شدن صحنه اعتراضات به جامعه و دانشگاهها ابراز اميدواري كرد اين نگراني ها، با توجه شوراي نگهبان به فرمايشات مقام معظم رهبري برطرف شود.

مديركل بازرسي وزارت كشور با تاكيد بر حساسيت وظايف بازرسان وزارت كشور در شرايط كنوني و لزوم بكارگيري نيروهاي متعهد و كار آزموده، آمار بررسي صلاحيتها را ارايه كرد.

به گفته وي از مجموع 8157 داوطلب ، 3605 نفردر هيات نظارت رد صلاحيت شدند كه از اين تعداد 1494 نفر طبق بند يك ماده 28 كه بر اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران دلالت دارد، 1101 نفر طبق بند 3 همين ماده كه براساس آن داوطلب بايد وفادار به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه باشد، 506 نفر طبق بند 5 همين اين ماده كه برنداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه تصريح مي كند و 316 نفر طبق بند 3 ماده 30 قانون انتخابات كه وابستگان تشكيلاتي و هواداران احزاب، سازمانها و گروههاي غيرقانوني را از داوطلب شدن براي نمايندگي مجلس محروم مي كند، رد صلاحيت شده اند.

وي همچنين تعداد افرادي كه بدليل صلاحيت آنها در هيات نظارت احراز نشده است را 830 نفر اعلام كرد و گفت: 31 نفراز كساني كه درهيات اجرايي تهران رد صلاحيت شده بودند در هيات نظارت صلاحيتشان تاييد شد.

مدير كل بازرسي وزارت كشور همچنين گفت : بهتر است روند بررسي صلاحيتها بگونه اي باشد كه اگر مردم از امور معيشتي دلخوري دارند. نتيجه بررسي آنها را به شركت در انتخابات دلگرم كند.