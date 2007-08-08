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۱۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۴۳

تقویت تعامل با پارک های علم و فناوری خاورمیانه از اولویت هاست

تقویت تعامل با پارک های علم و فناوری خاورمیانه از اولویت هاست

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل پارک ها و مراکز توسعه و رشد فناوری کشور گفت: تقویت تعامل میان پارک های علم و فناوری سراسر کشور با کشورهای همسایه امری ضروری و از اولویت های مرکز است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر ژاله مجیب ظهر امروز در گردهمایی روسای پارک های علم و فناوری کشور اظهار داشت: نگاه جدی در تعاملات بین المللی امری ضروری است و در همین راستا به زودی شرکت های خارجی در داخل و شرکت های داخلی در مراکز رشد و توسعه مستقر خواهند شد.

وی یکی از چالش های جدی را کم توجهی به مراکز رشد یافته دانست و افزود: برای این مراکز باید ساختار جدی و محکمی ایجاد کنیم تا ارتباط میان شرکت های رشد یافته و پارک ها قطع نشود و امکان تبادل نظر میان مراکز مختلف در سراسر کشور فراهم شود.

مجیب از انتشار کتابی با موضوع ارائه نتایج و محصول موسسات برتر در هفته دولت خبر داد و خاطرنشان کرد: این خروجی های ارائه شده در کتاب به معرفی موسسات برتر بر اساس فاکتور ایده هایی که به فرآیند تولید علم منجر شده، می پردازد.

وی خواستار حضور فعال و جدی پارک های علم و فناوری درجشنواره فن آفرینی شرکت ها در اردیبهشت سال آینده شد و بیان داشت: پارک ها و مراکز رشد باید در ارائه پروژه ها بسیار فعال عمل کنند اما متاسفانه در دوره قبل در این مورد بسیار ضعیف عمل شد و امید می رود در جشنواره آتی طرح های برتر و عملکرد موثرتری داشته باشیم.

مجیب همچنین با تاکید بر افزایش میزان ثبت اختراعات، خواستار توجه جدی به این امر شد.

کد مطلب 531230

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