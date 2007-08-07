به گزارش خبرگزاری مهر، سایت خبری سیمافیلم اعلام کرد بیش از 60 درصد این فیلم به کارگردانی محمدعلی سجادی تصویربرداری شده و حدود 10 روز دیگر نیز مرحله اولیه ساخت آن به پایان می‌رسد.

حسن عباسی تهیه کننده "بازماندگان" (سایاب) با اعلام این مطلب افزود: "گروه به پرورشگاه قدوسی واقع در نیاوران نقل مکان خواهد کرد که پس از حدود سه روز و گرفتن صحنه‌های مربوط به پرورشگاه، عازم لوکیشنی به عنوان منزل مهکامه دوست مریم شخصیت اصلی داستان می‌شوند."

این فیلم داستان زندگی زنی نویسنده به نام مریم است که دچار کابوس و مشکلات ذهنی است. آشنایی او با فردی به نام امیر نه تنها از مشکلات او نمی‌کاهد، بلکه وی را مستأصل نیز می‌کند. در سکانس‌های مربوط به پرورشگاه علاوه بر معصومه میرحسینی در نقش مریم، هومن سیدی به نقش امیر و لادن طباطبایی به نقش مهکامه نیز مقابل دوربین خواهند رفت.

طبق برنامه ریزی‌های انجام شده قرار است طی 25 روز تصویربرداری این پروژه که محصول سیمافیلم است، به پایان برسد.