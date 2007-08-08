نتایج پایانی هشتمین المپیاد ورزشی دانش آموزان در مقطع متوسطه

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد در هشتمین المپیاد ورزشی دانش آموزان سراسر کشور در مقطع متوسطه در آخرین روز نتایج ذیل به دست آمد :

رشته بدمینتون فارس مقام اول ، گیلان دوم و خراسان رضوی سوم

رشته بسکتبال اصفهان مقام اول ، شهرستانهای تهران مقام دوم ، خراسان رضوی مقام سوم

رشته هندبال اصفهان مقام اول ، خراسان رضوی مقام دوم ، خوزستان مقام سوم

رشته والیبال کرمانشاه مقام اول ، خراسان رضوی مقام دوم ، اصفهان مقام سوم

رشته فوتسال فارس مقام اول ، خراسان شمالی مقام دوم ، آذربایجان شرقی مقام سوم

رشته وزنه برداری تهران مقام اول ، کرمانشاه مقام دوم ، مازنداران مقام سوم

رشته دوچرخه سواری خراسان رضوی مقام اول ، زنجان مقام دوم ، آذربایجان شرقی

رشته دو و میدانی خراسان رضوی مقام اول ، اصفهان مقام دوم ، گلستان مقام سوم

رشته تنیس روی میزخوزستان مقام اول ، قزوین مقام دوم ، تهران مقام سوم

رشته تیر اندازی خراسان رضوی مقام اول ، شهرتهران مقام دوم ، خراسان رضوی مقام سوم

رشته شطرنج گیلان مقام اول ، مازندران مقام دوم ، تهران مقام سوم

رشته کوهپیمایی کرمانشاه مقام اول ، زنجان مقام دوم ، مازندران مقام سوم

مسابقات ورزشی دانش آموزان مقطع راهنمایی سراسر کشور نیز از جمعه 19 مرداد ماه آغاز می شود.