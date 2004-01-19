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۲۹ دی ۱۳۸۲، ۱۲:۲۲

عضو كميسيون حقوقي قضايي مجلس در گفتگو با " مهر " :

قانون حق شكايت از والدين كودك آزار را به فرزندان داده است

قانون حق شكايت از والدين كودك آزار را به فرزندان داده است

عضو كميسيون حقوقي قضايي مجلس شوراي اسلامي گفت : طبق قانون هر كسي كه حقوق آن مورد تظلم واقع شود مي توانند به مراجع قانوني شكايت كند بنابراين كودكان آزار ديده نيز مي توانداز والدين خود شكايت كنند .

محمد رضا دولت آبادي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهربا اشاره به اينكه  قانون منعي براي اشخاص شكايت كننده نگذاشته است،  افزود : با وجود اينكه كودكاني كه به سن بلوغ نرسيده اند بايد با همراه ولي خود به مراجع قانوني شكايت كنند اما كودكي كه در حقش ظلم شده است و مورد آزار و اذيت والدين خود قرار گرفته باشد مراجع قانوني بايد شكايت او را مورد بررسي قرار دهند .

وي ادامه داد : با وجود اينكه قانون خاصي در زمينه شكايت كودكان آزار ديده از والدين وجود ندارد اما از مفاهيم قانوني استنباط مي شود كه كودكان حق شكايت از والدين خود را دارند و مراجع قضايي به طور حتم به اين امور رسيدگي لازم را خواهند كرد .

وي  با اشاره به اينكه مراجع قضايي بايد حساسيت ويژه اي نسبت به كودكان آزار ديده داشته باشند،  افزود :  شكايت كودكان از والدين در دادگاهها توسط قاضي مورد بررسي دقيق قرار مي گيرد تا قاضي به صحت ميزان آزار والدين پي ببرد و پس از آن مجازات لازم را براي والدين تعيين مي كند.

کد مطلب 53135

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