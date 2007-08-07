موفقیت چین در المپیک، موفقیت همه آسیاست

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس علی آبادی در این دیدار ورزش را پل مهم ارتباط دوکشور و ملتهای مختلف توصیف کرد و گفت: ورزش عامل دوستی و صمیمیت بین کشور هاست و جنگ و ستیز را به صلح و دوستی تبدیل می کند.

معاون رئیس جمهوری با ابراز شادمانی از حضور در قاره ای کهن و در کنار سایر کشورهای صاحب تاریخ همچون چین، تصریح کرد: در دنیای امروز کشورهای صاحب تمدن و فرهنگ، کشورهای مخاصمه جویی نیستند و هرکجا دیده می شود که کشورها ستیزه جویی می کنند، با نگاهی به تاریخ آن متوجه می شویم این کشورها چندسالی از تاسیس شان نمی گذرد.

رئیس سازمان تربیت بدنی گفت: صدها سال است دو کشور دارای روابط صمیمانه در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ورزشی هستند. کشورهایی که با فساد و آلودگی های اجتماعی موافق نیستند و به زندگی، شرقی نگاه می کنند.

وی با بیان اینکه به عنوان یک کشور آسیایی خوشحالیم که توسعه همه جانبه چین را می بینیم افزود: دولت نهم از منظری تازه به ورزش می نگرد که این نگاه ساخت زیرساختها در ابعاد مجموعه های ورزشی و فضاهای مورد نیاز جوانان و ورزشکاران است و انتظار داریم کشور چین در این زمینه همکاری های گسترده تری با جمهوری اسلامی ایران داشته باشد و تجربیات خود را در اختیار ما بگذارد.

لیوجن تانگ سفیر جمهوری خلق چین در تهران نیز با قدردانی از مهندس علی آبادی بخاطر فرصتی که در اختیار وی گذاشته شد، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران صاحب جایگاه بسیار شایسته در تمامی ابعاد ورزشی در منطقه خاورمیانه بوده و در تمامی رده ها فعال است.

وی المپیک 2008 پکن را فرصتی مناسب برای همدلی و اتحاد هرچه بیشتر کشورها توصیف کرد و گفت: به اعتقاد ما برگزاری المپیک هیچگاه هدف نیست، بلکه توسعه همه جانبه در زمینه تحکیم همکاریهای کشورها در آسیا و جهان است.

سفیرجمهوری خلق چین درتهران با بیان اینکه تلاش بی وقفه ای را برای میزبانی شایسته المپیک در ساخت و سازها آغاز کرده ایم، در خصوص آخرین پروژه های عمرانی ورزشی مورد نیاز المپیک توضیحاتی را به رییس سازمان تربیت بدنی ارائه داد.

وی تصریح کرد: همیشه حضور ایران در رقابتهای مختلف آسیایی و جهانی به هیجان و موفقیت آن کمک می کند و لذا از تجربیات ایران در زمینه مسایل امنیتی بازیها استفاده خواهیم کرد.

لیوجن تانگ با دعوت از معاون رییس جمهوری و رییس سازمان تربیت بدنی و همچنین وزیران امنیت و کشور ایران برای حضور در سمپوزیوم مقابله با تحرکات ضد تروریستی و حضور خبرنگاران ایرانی در المپیک پکن اذعان داشت: انتظار حضور 30 هزار خبرنگار برای پوشش این رویداد بزرگ ورزشی دنیا را داریم.

وی با آرزوی موفقیت برای ورزشکاران ایرانی در المپیک پکن و بازیهای آسیایی گوانگجو، موفقیتهای اخیر ورزشکاران ایران را به مهندس علی آبادی تبریک گفت.

سفیرجمهوری خلق چین درپایان ازهمکاری و مشارکت چین در امورساخت و سازهای ورزشی، تجاری و تفریحی درکشورمان خبرداد و تصریح کرد: چین به تعامل با ایران در هرسطحی همواره خوشبین است.