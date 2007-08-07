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۱۶ مرداد ۱۳۸۶، ۲۱:۲۰

رئیس شورای المپیک آسیا:

آسیا یکی از ابرقدرت های ورزش دنیاست/ جوانان آسیا باید خاطره ‌ای بیاد ماندنی از المپیک بسازند

آسیا یکی از ابرقدرت های ورزش دنیاست/ جوانان آسیا باید خاطره ‌ای بیاد ماندنی از المپیک بسازند

رئیس شورای المپیک آسیا معتقد است موفقیت کشورهای این قاره در بازیهای المپیک پکن تاثیر بسزایی در توسعه ورزش آسیا خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ احمد الفهد الصباح رئیس کویتی شورای المپیک آسیا با بیان این مطلب اظهارداشت: درحالیکه یک سال تا شروع مهمترین رویداد ورزشی جهان باقی مانده، آسیا آماده است که خود را به عنوان یک مدعی درعرصه ورزش جهان مطرح کند.

وی که ازسال ‪ ۱۹۹۱مدیریت جنبش المپیک در آسیا را برعهده دارد، معتقد است این قاره به جهت حضورچین، ژاپن و کره جنوبی، در زمینه ورزش یک ابرقدرت است.

به اعتقاد وی المپیک پکن فرصتی برای کشورهایی مثل هند، پاکستان و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس است که نام خود را در دنیا مطرح کنند و دستاوردهای المپیک ‪ ۲۰۰۴‬آتن را بهبود بخشند.

فهد الصباح اظهارداشت: آسیا بعد ازیک فاصله تقریبا ‪ ۲۰ساله، دوباره میزبان المپیک است و نسل جوان این قاره باید خاطره ‌ای بیاد ماندنی از آن بسازد. نه تنها چین بلکه همه کشورهای آسیایی این فرصت را دارند که با برگزاری آن درخانه خود، به نتایج ارزشمندی دست یابند.

رئیس شورای المپیک آسیا براین باور است که عملکرد موفق دربازیهای المپیک نه فقط روحیه بخش است بلکه اعتماد به نفس و باورلازم را به ورزشکاران آسیایی می ‌دهد که می‌ توانند با بهترین‌های ورزش جهان رقابت کنند.

چین دربازی‌های المپیک 2004 آتن، ‪ ۳۲‬مدال طلا بدست آورد و بعد از آمریکا، درردیف دوم جدول توزیع مدالها ایستاد. ژاپن ‪ ۱۶‬مدال طلا بدست آورد که بعد از روسیه و استرالیا پنجم شد وکره ‌جنوبی ‪ ۹‬مدال، تایلند سه طلا، تایوان دو و اندونزی یک مدال بدست آوردند.

کد مطلب 531405

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