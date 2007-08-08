پنج هزار قلیان از اصناف مازندران جمع آوری شد

سرهنگ پاسدار محمد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ادامه اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی و اخلاقی در واحدهای صنوف، عملیات یک روزه جمع آوری قلیان در سطح صنوف استان از جمله کافی شاپ ها، قهوه خانه های سنتی و آلاچیق های نوار ساحلی دریا جمع آوری شد.

وی خاطر نشان کرد: در این طرح از 815 واحد صنفی بازدید و در مجوع پنج هزار و 154 عدد قلیان جمع آوری و به 72 واحد صنفی که سابقه قبلی داشته اخطار پلمپ داده شد.

به گفته نوری این عملیات با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران به مرحله اجرا در آمد و تبعات مثبت آن نیز در جامعه مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی با تاکید بر عواقب سو این فعالیت ها بر روی جوانان از واحدهای کسب خواست تا از عرضه قلیان در صنوف، خودداری کنند.