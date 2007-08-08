سالانه پنج هزار گواهینامه مهارت صنایع دستی در مازندران صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت عباس نژاد شامگاه سه شنبه در نشست خبری با رسانه های گروهی مازندران در ساری افزود: بانک اطلاعاتی شناسائی هنرمندان صنایع دستی در استان در حال تدوین است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران با اشاره به اینکه تلاشگران عرصه مطبوات باید تلاش کنند تا اهداف نظام اجتماعی تبیین شود تصریح کرد: نقش رسانه ها در تجزیه و تحلیل و شناخت حوزه های گردشگری به آحاد مردم بسیار موثر است.

این مسئول اذعان داشت: فعالیت رسانه ای و ثبت و ضبط اطلاعات به لحاظ تاریخی یک قدمت پنج هزار ساله دارد.

عباس نژاد افزود: امروزه مطبوعات و رسانه ها در قالب های مختلف اعم از نوشتاری، دیداری و شنیداری بر اساس اهداف نظام اسلامی خود صلاح کشور را دنبال می کنند.

وی با اشاره به کاهش کیفی میزان مسافر و گردشگر در مازندران پس از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین بر ضرورت استفاده و نهادینه کردن سفرهای گروهی گردشگران از طریق رسانه های ارتباط جمعی تاکید کرد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران به تعداد 35 بنا با ارزش و با اصالت تاریخی در مازندران اشاره کرد و یادآور شد: سیاست اداره کل موزه های کشور برای توسعه بر مبنای تجهیز، تعمیر، خرید اشیا و ملزومات موزه هاست.

