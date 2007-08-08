آغاز فرآیند تدوین لایحه بودجه 1387 کل کشور به دستور رئیس جمهور

حجت الاسلام دکتر سید احمد موسوی معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در پاسخ به سئوالی در خصوص فراهم شدن مقدمات تدوین بودجه سال آینده به دلیل تعیین زمان انتخابات در ایام بررسی بودجه سالانه، اظهار داشت: در پی درخواست رئیس مجلس شورای اسلامی برای آغاز عملیات بودجه نویسی که در جلسه مشترک قوای مقننه و مجریه با توجه به برگزاری انتخابات مجلس هشتم در 24 اسفند مطرح شد، این مسئله در نشستی با رئیس جمهور مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به عنایت ویژه دکتر احمدی نژاد به درخواست دکتر حداد عادل و نمایندگان ملت، وی دستور داد، فرآیند بودجه نویسی برای سال آینده به سرعت آغاز شود که در روزهای آینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری بخشنامه مربوط به بودجه نویسی را به دستگاههای اجرایی ابلاغ می کند.

معاون حقوق و پارلمانی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه لایحه بودجه سال 87 توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی به ریاست جمهوری به مدیریت منصور برقعی تدوین می شود، خاطرنشان کرد: انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ایجاد ساختار جدید خلائی در روند تنظیم بودجه سال آینده بوجود نمی آورد.

دکتر موسوی در پایان متذکر شد: با توجه به برگزاری انتخابات مجلس هشتم در 24 اسفند ماه که سبب شده بودجه زودتر از ایام بررسی بودجه طبق سنوات گذشته مورد بررسی قرار گیرد ، دولت تلاش می کند برای استفاده از حداکثر فرصت لایحه بودجه 86 را نسبت به بودجه سالهای گذشته به گونه ای تنظیم کنند که مبهم نبوده و مختصر و عملیاتی باشد تا بیش از موعد مقرر تقدیم مجلس و تصویب شود.

گفتنی است ، همه ساله سازمان مدیریت و برنامه ریزی بخشنامه مربوط به آغاز لایحه بودجه را اواخر شهریور ماه ابلاغ می کرد و روند بودجه نویسی آذر ماه آغاز می شد و اواخر اسفند ماه در صحن علنی نهاد قانونگذاری مورد بررسی قرار می گرفت اما امسال به دلیل انتخابات مجلس هشتم در اسفند ، این روند باید به گونه ای باشد که بهمن ماه بودجه به قانون تبدیل شود.