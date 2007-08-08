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۱۷ مرداد ۱۳۸۶، ۸:۵۷

غده 15 کیلو گرمی از شکم یک بیمار خرم‌آبادی خارج شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر درمان بیمارستان تامین اجتماعی خرم آباد از خارج شدن یک غده 15 کیلو گرمی از شکم یک دختر 21 ساله خرم آبادی خبر داد.

دکتر سید مجید صادقی راد در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد گفت: بیمار به علت تورم و درد شدید شکم، تنگی نفس و کم اشتهایی به بیمارستان مراجعه کرده بود که پس از اقدامات تشخیصی در این بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفت.

وی افزود: وزن و حجم توده به اندازه ای بود که احشاء شکمی را تحت تاثیر قرار داده و خروج آن را دچار مشکل می کرد اما با این وجود جراحی با موفقیت انجام شد و هم اکنون حال عمومی بیمار رضایت بخش است.

مدیردرمان بیمارستان تامین اجتماعی خرم آباد در پایان اظهار داشت : وجود توده های تخمدانی از بیماری های شایع در زنان است اما در عین حال شکل گیری توده های با این وزن بالا از موارد بسیار نادر است.

کد مطلب 531445

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