دکتر سید مجید صادقی راد در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد گفت: بیمار به علت تورم و درد شدید شکم، تنگی نفس و کم اشتهایی به بیمارستان مراجعه کرده بود که پس از اقدامات تشخیصی در این بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفت .

وی افزود: وزن و حجم توده به اندازه ای بود که احشاء شکمی را تحت تاثیر قرار داده و خروج آن را دچار مشکل می کرد اما با این وجود جراحی با موفقیت انجام شد و هم اکنون حال عمومی بیمار رضایت بخش است .