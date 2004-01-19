شكسپير به روايت " روبرتو چولي "

به گزارش خبرنگار هنري " مهر "، در نمايش " تيتوس اندرينيكوس " اثر " ويليام شكسپير " و كارگرداني " روبرتو چولي "، " استفن روبر "، " آلبرت بروك "، " پيتر شرودر "، " روبرتو چولي "، " ولكرروس "، " فرهاد فكي "، " كلوس هرزوگ "، " روپرت سيدل "، " ماريا نيومن "، " رزماري بروشر "، " سيمونه توما "، " پترا ون دربيك " و " نيكلا توماس " به ايفاي نقش مي پردازند.

طراح صحنه اين نمايش " گرالف ادزارد هابن " و طراح لباس اين نمايش " هاينك اشتورك " است و دراماتورژي اين نمايش را " هلموت شفر " انجام داده است.

نمايش " تيتوس اندرينيكوس " يكي از خشن تريسن نمايشنامه هاي " ويليام شكسپير " است. داستان اين نمايش در مورد " تيتوس " سردار رومي است كه پس از پيروزي بر " گاتس " به " رم " باز مي گردد. اسير او " تاما را " ملكه " گاتس " و پسرش هستند. تيتوس يكي از پسران " تامارا " را به انتقام پسران از دست داده اش، سلاخي مي كند. تا اين كه " ساتورنيوس " به عنوان امپراتور جديد رم انتخاب مي شود و او " تامارا " را به همسري بر مي گزيند.

" تامارا " از قدرتش براي انتقام پسرش استفاده مي كند و " آرون " همراه سياه پوستش را به عنوان مامور اجراي حكم بر مي گزيند. اين آغاز مراسمي خونين است، كه كسي در طي اين مراسم باقي نمي ماند. در پايان نمايش تيتوس در مقام يك آشپز ظاهر مي شود كه پسران " تامارا " را به كلوچه گوشتي تبديل مي كند و وجه ديگري از بشريت را نشان مي دهد.

گفتني است تماشاگران ايراني در دوره هاي قبلي جشنواره تئاتر فجر، نمايش هايي چون " پينوكيو فاوست "، " خانه برنارد آلبا "، " شاهزاده كوچولو "، " كاسپار "، " گزارش به آكادمي " و ... از اين كارگردان آلماني ايتاليايي تبار بوده اند.

نمايش " تيتوس اندرينيكوس " 7 و 8 بهمن ماه در تالار وحدت به روي صحنه مي رود.