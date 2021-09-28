قانون جدید برای جلوگیری از تبانی/ تفاضل گل در فوتبال ایران حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، فصل گذشته مسابقات فوتبال در دسته‌های مختلف در حالی به پایان رسید که شائبه تبانی در بعضی از دیدارها و به ثمر رسیدن گل‌های زیاد برای افزایش تفاضل گل حتی کار را به کمیته‌های قضائی فدراسیون فوتبال کشاند و هنوز هم پرونده‌هایی در جریان است.

فدراسیون برای جلوگیری از اتفاقاتی نظیر تبانی قانون مسابقات لیگ‌های فوتبال را تغییر داده و قرار است از فصل آینده عملی شود.

حسن کامرانی فر سرپرست دبیر کلی فدراسیون فوتبال در این خصوص گفت: در فصل آینده در بحث صعود تیم‌ها و یا سقوطشان تفاضل گل نخواهیم داشت و بازی رو در رو یا بعضی از روش‌های جدید ملاک می‌شود.

به گفته کامرانی فر، این روش برای تعیین تیم‌های قهرمان هم استفاده می‌شود و نه تنها در لیگ برتر بلکه در تمامی رده‌ها اجرایی خواهد شد.