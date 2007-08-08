  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۷ مرداد ۱۳۸۶، ۹:۴۹

ISC باید مرجع علوم انسانی شود / افزایش دو برابری مراکز تحقیقات خصوصی

ISC باید مرجع علوم انسانی شود / افزایش دو برابری مراکز تحقیقات خصوصی

معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: همانطور که ISI مرجع بسیاری از علوم است، ISC نیز باید در علوم انسانی مرجع اصلی باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر منصور کبگانیان امروز در گردهمایی روسای پژوهشگاه های کشور در مشهد با اشاره به ISC  گفت: شورای سیاستگذاری ISC ایجاد شده است که دکتر جعفر مهراد ( رئیس کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی ) عضوی از آن به شمار می آیند. در این شورا تمامی امور کاملا بی طرفانه مورد بررسی قرار می گیرند و از یونسکو نیز نماینده ای در آن حاضر است.

وی به تعداد پژوهشگاه های کشور نیز اشاره کرد و گفت: تعداد مراکز تحقیقاتی خصوصی 2 برابر شده است و هم اکنون 137 مرکز تحقیقات خصوصی در کشور فعالیت می کنند.

معاون پژوهشی وزارت علوم اضافه کرد: تعداد مراکز تحقیقات و پژوهشگاه های ملی که ریاست آن ها توسط وزیر علوم تعیین می شود، نیز 30 مورد است.

وی به کانون های تفکر نیز اشاره کرد و گفت: 25 کانون تفکر نیز در مقوله استراتژی مدیریتی در کشور فعالیت می کنند.

کد مطلب 531512

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها