ISC باید مرجع علوم انسانی شود / افزایش دو برابری مراکز تحقیقات خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر منصور کبگانیان امروز در گردهمایی روسای پژوهشگاه های کشور در مشهد با اشاره به ISC گفت: شورای سیاستگذاری ISC ایجاد شده است که دکتر جعفر مهراد ( رئیس کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی ) عضوی از آن به شمار می آیند. در این شورا تمامی امور کاملا بی طرفانه مورد بررسی قرار می گیرند و از یونسکو نیز نماینده ای در آن حاضر است.

وی به تعداد پژوهشگاه های کشور نیز اشاره کرد و گفت: تعداد مراکز تحقیقاتی خصوصی 2 برابر شده است و هم اکنون 137 مرکز تحقیقات خصوصی در کشور فعالیت می کنند.

معاون پژوهشی وزارت علوم اضافه کرد: تعداد مراکز تحقیقات و پژوهشگاه های ملی که ریاست آن ها توسط وزیر علوم تعیین می شود، نیز 30 مورد است.

وی به کانون های تفکر نیز اشاره کرد و گفت: 25 کانون تفکر نیز در مقوله استراتژی مدیریتی در کشور فعالیت می کنند.