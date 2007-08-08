حمایت ویژه انستیتو ملی سلامت آمریکا از استاد ایرانی دانشگاه هاروارد

به گزارش خبرگزاری مهر، پروفسور علی خادم حسینی استاد دانشگاه هاروارد در کمینه مشترک فناوری و علوم سلامتی MIT-Harvard در حالی به این موفقیت نائل شده است که تحقیقات وی عمدتا بر مهندسی میکرومحیط ها با هدف کنترل رفتار سلول های بنیادین مترکز است.

پروفسور علی خادم حسینی استاد دانشگاه هاروارد

پروفسور خادم حسینی همچنین اخیرا به عنوان یکی از 5 فینالیست جایزه علمی BMW برای ارایه بهترین پایان نامه دکتری برگزیده شده است. مرحله نهایی این مسابقه در پائیز سال 2007 و در آلمان برگزار خواهد شد.

این محقق برجسته ایرانی به تازگی نیز با همکاری دکتر دمرسی موفق به دریافت بورس پژوهشی مرکز U54 انستیتو ملی سلامت آمریکا شده است. وی این بورس ارزشمند را به جهت انجام مطالعات سیستماتیک درخصوص رشد جنینی پستانداران دریافت کرده است.

به گزارش مهر، پروفسور علی خادم حسینی پس از متولد شدن در تهران در سن 12 سالگی به همراه خانواده خود راهی کانادا شده و پس از گذراندن دوره دبیرستان در انستیتو جرویس کالیگیت این کشور وارد دانشگاه تورنتو شد. وی در سال 1999 در مقطع کارشناسی مهندسی شیمی و در حالی که مطالعاتی نیز در عرصه مهندسی زیست محیطی داشت از این دانشگاه فارغ التحصیل شد.

وی سپس به تحصیلات خود در مقطع مهندسی شیمی و پزشکی زیستی در مقطع کارشناسی ارشد ادامه داده و در نهایت موفق به اخذ مدرک دکتری در رشته مهندسی زیستی از MIT شد. وی هم اکنون به عنوان یکی از اساتید کمینه مشترک فناوری و علوم سلامتی MIT-Harvard و مدرسه پزشکی هاروارد مشغول به کار است.

پروفسور خادم حسینی هم اکنون در حال انجام مطالعاتی درخصوص ارایه روش های جدیدی برای کنترل میکرومحیط ها و نمایش عالی آزمایشات بر اساس روش های میکروساختاری است.