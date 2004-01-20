وي درگفتگو با خبرنگار سياسي" مهر" با بيان اين مطلب افزود : آمريكا به اين نكته واقف بود كه ايران در حمله به افغانستان و عراق دخالتي نخواهد كرد بنابراين زمان خاص و مطلوبي را براي حمله و اشغال دو كشور در نظر گرفت.

وي افزود : موفقيت آمريكا موقعيت و روزنه مناسبي را براي حضور ما در افغانستان وعراق فراهم نمي كند و اگر روزنه هايي وجود داشته است اين بي طرفي نمي تواند خلق الساعه به ايران فرصت دهد درعراق و افغانستان حضور پيدا كند ضمن آنكه سياست عمومي ما نسبت به آمريكاييها در موقعيت دوگانه اي قرار دارد.

اين استاد دانشگاه افزود: آمريكا به خوبي واقف است كه ايران به عنوان يك بازيگر بزرگ منطقه اي مي تواند به طور مستقيم و غير مستقيم در امور اين كشورها دخالت كند. ازطريق مستقيم با استفاده از نيروي نظامي در صدد نا امني و بي ثبات كردن برآيد و از طريق غير مستقيم، با استفاده از مشتركات فرهنگي و مذهبي بين مردم دو كشور دخالت نمايد ولي برعكس همواره در جهت تماميت ارضي و ثبات اين كشورها تلاش كرده است.

بيگدلي درباره روند اعتماد سازي بين ايران و كشورهاي عربي منطقه گفت: ديدار خاتمي و حسني مبارك رئيس جمهور مصر باعث مي شود كه ما بتوانيم قدم در دنياي اعراب بگذاريم و به منافع ملي بيشتري دسترسي پيدا كنيم اما شرط ورود به دنياي عرب دو باب است يكي ورود به دنياي عرب از طريق عربستان كه داراي نفوذ اقتصادي و ديني است و ديگر باب قاهره به خاطر قدرت سياسي و نظامي كه دارد و رهبري دنياي عرب را بر عهده داشته است.

اين استاد دانشگاه درباره برخي شروط ادعا شده براي گشايش روابط ايران و مصر گفت: اخيرا يك مقداري سستي درروابط ايران با مصر به وجود آمده است و اين به دليل نزديكي شيوخ امارات با مصر است ونيز به اين علت است كه حسني مبارك به خاطر اعزام نيروهاي كارگري به اين منطقه با امارات روابط نزديكي دارد، چنانكه چند روزاخيربحث سه جزيره مطرح شده است و مصريها ازمواضع قبلي خود عقب نشيني كرده اند. بحث معذرت خواهي ايران، مباحث داخلي ازجمله تحصن نمايندگان و جزاير سه گانه را مطرح كرده اند و اين مسائل نشان مي دهد كه مصر مستقلا نمي تواند درزمينه روابط باايران تصميم گيري كند.

وي درباره تاثير تحصن نمايندگان بر روند سياستهاي ايران در عرصه بين الملل گفت : دنيا درحال حاضر تمام تحولات ايران را به دقت زير نظر دارد و منتظرند ببينند كه چه گروههائي قدرت را درايران دردست مي گيرند.

وي گفت: وضعيت كشور ايران درحال حاضر مانند روزهاي اول انقلاب مشروطه است در يك حالت و شرايط بحراني و آزار دهنده قرار گرفته است واگر ما نتوانيم به اين نابساماني سياسي سامان سياسي بدهيم و روشهاي عقلاني را به وجود آوريم قطعا جامعه ما با خطر مواجه خواهد شد و اين مسئله نه براي مردم و نه قدرتهاي بين المللي ديگر قابل تحمل نخواهد بود.

بيگدلي با اشاره به اينكه آمريكاييها از طيف اصلاح طلب راضي نيستند به خاطر اينكه اكثريت تئوريسينهاي اين جناح كساني بودند كه سفارت آمريكا در تهران را اشغال كردند گفت : آمريكاييها زياد علاقمند به نزديكي با اينها نيستند.

وي درباره وضعيت جامعه امروز كشور با توجه به تحصن نمايندگان اظهار داشت : متاسفانه جنگ قدرت جامعه ما را دچار يك انفعال كرده است. اگر قرار است بحران كاهش يابد جامعه بايد به سوي يكنواختي حركت كند جامعه ما يك جامعه خسته است و بنابراين توان يك جنگ جناحي را ندارد. ما بايد نگاه به سياست منطقه اي خود را كه از اول انقلاب تاكنون روي آن كاركرده ايم به نگاه سياست بين المللي معطوف كنيم و با مذاكره و مورد استفاده قرار دادن معيارها و الگوهاي بين المللي راه اين گونه اختلافات را ببنديم .