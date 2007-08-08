دانشگاههای تهران و آریای ارمنستان دوره مشترک برگزار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر موسوی مدیر کل اداره روابط بین المللی و دانشگاهی دانشگاه تهران محورهای تفاهم نامه میان دانشگاه تهران و دانشگاه بین المللی آریای ارمنستان را دو دانشکده علوم اجتماعی و محیط زیست عنوان کرد و گفت: همکاری ها با نگاه به حوزه های شرق شناسی، بیوانرژی و مهندسی طراحی محیط زیست در دانشکده های علوم اجتماعی و محیط زیست صورت می گیرد.

مدیر کل اداره روابط بین المللی و دانشگاهی دانشگاه تهران همکاری در زمینه تبادل استاد و دانشجو، برگزاری دوره های مشترک کارشناسی ارشد و استفاده از منابع علمی دو طرف را به عنوان بخش هایی از این تفاهم نامه خواند.

تفاهم نامه میان دو دانشگاه تهران و آریای ارمنستان در نشست دیدار و گفتگوی دکتر گارنیک آساطریان رئیس دانشگاه بین المللی آریای ارمنستان با آیت الله عمید زنجانی رئیس دانشگاه تهران منعقد شد.

آیت الله عمید زنجانی در این ملاقات با انعقاد تفاهم نامه همکاری میان دو دانشگاه تهران و دانشگاه بین المللی آریای ابراز امیدواری کرد: این تفاهم نامه بتواند بستر مناسبی را برای این همکاری ها به خصوص در حوزه علوم انسانی فراهم آورد.