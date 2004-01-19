بي تفاوتي دانشجويان حاصل سستي و ناتواني اصلاح طلبان در پيشبرد خواسته هاي مردم است

وي درگفتگو با خبرنگار سياسي مهر، افزود: محصول برخوردهايي كه با جريان هاي دانشجويي صورت گرفته و سستي و تزلزلي كه برخي از اصلاح طلبان در پيشبرد خواسته هاي مردم داشته اند، باعث بي تفاوتي محيط هاي دانشجويي به فعاليت هاي سياسي شده است.

مومني همچنين خاطرنشان كرد: اين مساله باعث شده كه دانشجويان با ياس و بي تفاوتي - البته اعتراض گونه - نسبت به مسايل سياسي مواجه شوند.

عضو دفتر تحكيم وحدت تصريح كرد: بي تفاوتي دانشجويان نسبت به حركتها و فعاليتهاي سياسي در جامعه بي شك به زيان كشور خواهد بود و اثرات مطلوبي به دنبال نخواهد داشت.





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