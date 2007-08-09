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۱۸ مرداد ۱۳۸۶، ۱۳:۵۱

500 مربی درالقرآن خراسان رضوی به مدارس این استان اعزام می شوند

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول دارالقرآن کریم سازمان تبلیغات استان خراسان رضوی از اعزام 500 نفر از مربیان قرآن این سازمان به مدارس سطح استان خبر داد .

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد علیزاده مسئول دارالقرآن کریم سازمان تبلیغات استان خراسان رضوی، ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس تفاهم نامه ای که بین سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی به امضا رسیده است، این تعداد مربی به 500 کلاس قرآن مدارس سطح استان اعزام خواهند شد .

علیزاده با بیان این که سازمان آموزش و پرورش استان از این طرح استقبال کرده است، افزود: ایجاد تحول و تحرک در مباحث آموزشی قرآن به عنوان یک هدف دنبال می شود.

وی خاطرنشان کرد: این طرح به صورت آزمایشی اجرا می شود و درصورت نتیجه مثبت، ادامه خواهد یافت .

این مسئول یادآور شد: سازمان تبلیغات اسلامی نیز آمادگی هرگونه همکاری در جهت ترویج علوم قرآنی و اعزام مربی قرآن به مدارس را دارد.

کد مطلب 531637

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