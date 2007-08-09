500 مربی درالقرآن خراسان رضوی به مدارس این استان اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد علیزاده مسئول دارالقرآن کریم سازمان تبلیغات استان خراسان رضوی، ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس تفاهم نامه ای که بین سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی به امضا رسیده است، این تعداد مربی به 500 کلاس قرآن مدارس سطح استان اعزام خواهند شد .

علیزاده با بیان این که سازمان آموزش و پرورش استان از این طرح استقبال کرده است، افزود: ایجاد تحول و تحرک در مباحث آموزشی قرآن به عنوان یک هدف دنبال می شود.

وی خاطرنشان کرد: این طرح به صورت آزمایشی اجرا می شود و درصورت نتیجه مثبت، ادامه خواهد یافت .

این مسئول یادآور شد: سازمان تبلیغات اسلامی نیز آمادگی هرگونه همکاری در جهت ترویج علوم قرآنی و اعزام مربی قرآن به مدارس را دارد.