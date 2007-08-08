امکان تشخیص ارزان ایدز با استفاده از یک کارت اعتباری

به گزارش خبرگزاری مهر، سلولهای T یک شاخص مهم در نشان دادن وضعیت سلامت سیستم ایمنی است و به پزشکان کمک می کند که با شمارش این سلولها افراد مبتلا به بیماری ایدز را شناسایی کرده و داروهای لازم را تجویز کنند.

این درحالی است که بسیاری از سازمان های بهداشتی مناطق فقیر آفریکا که ایدز با رشد غیرقابل کنترلی در آنها توسعه می یابد، به دلیل بالا بودن هزینه های دستگاه های شمارش این سلولها از این شاخص تشخیص اطلاعی ندارند، به همین علت گروهی از دانشمدان مدرسه پزشکی دانشگاه هاروارد با توسعه ابزار جدیدی برای شمارش سلولهای T امیدوارند در تشخیص این بیماری با استفاده از این شاخص تحولی بوجود آورند.

درحقیقت این ابزار جدید یک کارت اعتباری است که ارزان بوده و استفاده آن بسیار آسان است. این کارت اعتباری جدید به زودی در رواندا آزمایش می شود.

نتایج بررسی های که در sul Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes منتشر شده است، نشان می دهد که سلولهای T نوع ویژه ای از گلبولهای سفید هستند که پاسخ سیستم ایمنی به عفونت های ویروسی را فیلتر می کنند. بنابراین تعداد سلولهای T سالم حاضر در خون وخامت آلودگی به ویروس "اچ آی وی" را نشان می دهد.

این ابزار جدید در حقیقت یک تراشه کوچک به اندازه یک کانال 4 میلیمتری و طول 50 میکرومتر است. این کانال محتوی مولکولهایی است که به پروتئینی با عنوان CD4 که در سلولهای T وجود دارد، می چسبند.

هنگامی که خون وارد این کانال می شود، این مولکولها به سلولهای T می چسبند و امکان شمارش این سلولها را تنها به کمک یک میکروسکوپ ساده فراهم می کنند.