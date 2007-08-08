اجرای طرح بیمه اجتماعی روستاییان مورد رضایت نیست/ شعارهای عدالت گستری محقق گردد

دکتر مسعود امینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : بررسی اجرای طرح بیمه اجتماعی روستاییان نشان می دهد، این طرح بر اساس آنچه که در قانون پیش بینی شده اجرا نشده است .

وی به بودجه محدود پیش بینی شده برای بیمه اجتماعی روستاییان اشاره کرد و گفت : بودجه تخصیص یافته برای این امر با توجه به جمعیت روستاییان بسیار اندک است و به طور حتم یکی از دلایل اجرای کند تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گرفتن روستاییان به این امر بر می گردد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اظهار داشت : انتظار می رود، شعارهایی که همواره در ارتباط با عدالت گستری در جامعه داده می شود محقق گردد و افشار محروم جامعه همچون روستاییان نیز از یارانه و کمک های دولت برخوردار شوند.

امینی خاطر نشان کرد: گرچه فقط 2 سال از اجرای طرح بیمه اجتماعی می گذرد اما با این وجود انتظار می‌رود شاهد توسعه بیشتر این طرح در روستاهها باشیم چراکه درصد بالایی از محرومان کشور در روستاهها بسر می برند و این قشر به یاری بیشتری از سوی دولت نیاز دارند.