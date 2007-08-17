زنان معتاد نیازمند اقدامات اختصاصی درمانی هستند

زهره طبیب زاده نوری مشاور رییس جمهور در امور زنان و رئیس مرکز امور زنان و خانواده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مصرف مواد مخدر و اعتیاد از عوامل تاثیرگزار بر وضعیت سلامت جسمی و روانی و اجتماعی کلیه جوامع انسانی است.

وی در ادامه افزود : گرچه در جهان پیشرفت قابل ملاحظه ای در درک و چرایی روی آوری به این ناهنجاری های اجتماعی و یافتن مناسب ترین راه پیش گیری و درمان آن صورت گرفته است، لیکن انجام تحقیق در حوزه زنان تا دو دهه پیش کاملا مغفول مانده بود.

دکتر طبیب زاده خاطر نشان کرد: تاکنون بیش تر مداخلات طراحی و اجرا در مورد پیشگیری از امر اعتیاد ، به طور مشخصی بر اساس ویژگی ها و نیاز های مردان شکل گرفته است.

رئیس مرکز امور زنان و خانواده همچنین تصریح کرد : از آن جا که خوشبختانه نسبت زنان معتاد به مردان کمتر است، در مطالعات مربوط به اعتیاد در کسانی که تحت درمان بوده اند نیز رقم زنان بررسی شده تعداد کمتری را به خود اختصاص می دهد.

وی اظهار داشت : تاثیر سوء مصرف مواد بر زنان کم تر از مردان شناخته شده است ، لیکن شواهد علمی در دنیا نشانگر سیر متفاوت ناهنجاری در دو جنس است.

طبیب زاده گفت: از آنجائیکه در کشور ما ، به دلیل اعتقادات مذهبی و عوامل فرهنگی مصرف مواد در زنان قبیح تر از مردان تلقی می گردد، زنان معمولا از مراجعه به مراکز درمانی معتادان اکراه دارند و با توجه به این که مراکز درمانی مهمترین مکان دسترسی به معتادان است و بیشترین میزان اطلاعات مربوط به معتادان از این مراکز تامین می شود، آمار شیوع اعتیاد در زنان ممکن است کمتر ازمیزان واقعی تخمین زده شود ولی طبق بررسی های انجام شده توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر آمار و اطلاعات مربوط به مصرف مواد و اعتیاد در زنان ، مربوط به آخرین سال های قبل از انقلاب و قبل از سال 1357 است.

مشاور رییس جمهور در امور زنان با بیان اینکه اطلاعات حاصله نیز دارای نقص هایی است گفت: در آمار تهیه شده توجهی به تفکیک جنسیتی معتادان نشده و تنها به ذکر این نکته که مصرف مواد در مردان به طور معناداری از زنان بیشتر است، اکتفا شده.

رئیس مرکز امور زنان و خانواده اظهار داشت: به دلیل اینکه اعتیاد در زنان زمینه ساز سایر انحرافات است ، استفاده تزریقی از مواد و وجود سرنگ های مشترک، همچنین رابطه های جنسی پرخطر در این زنان خطر ابتلا آنها را به ایدز، هپاتیت و سایر بیماری های مقاربتی افزایش می دهد.

وی در ادامه گفت : گذشته از طرز نگرش و تفکرات افراد جامعه و تاثیر آن بر باور زنان و دختران معتاد در زمینه درمان اعتیاد زنان، می توان به موانع دیگری نیز اشاره کرد، ازجمله:تأثیر پذیری از دوستان و به خصوص ازهمسران معتاد و ممانعت مردان در ترک اعتیاد زنانشان، مسئولیت های زندگی از جمله مراقبت از فرزندان، وظایف همسری که امکان ترک منزل را جهت درمان اعتیاد با مشکلات فراوان مواجه می سازد، فقر زنان و مشکلات مالی و هزینه های بالای درمان اعتیاد و عدم تفکیک برنامه های درمانی با توجه به جنسیت و تمرکز درمان برای مردان.

مشاور رییس جمهور در امور زنان تأکید کرد: اساسا زنان نیازمند اقدامات اختصاصی درمانی هستند.

طبیب زاده نوری با بیان اینکه رفع موانع موجود تنها نیازمند برنامه ریزی های فرهنگی و حمایتی از زنان معتاد است گفت : به نظر می رسد نادیده گرفتن و یا توجه اندک به بحث اعتیاد زنان در آینده ای نه چندان دور عواقب ناگواری را بر اجتماع تحمیل می کند و امروزه در دنیا به اعتیاد زنان توجه خاصی مبذول میگردد. لذا از سوی مسئولان نیز باید به این مسئله توجه بیشتری معطوف شود ، چراکه از نظر اقدامات پیشگیرانه و درمانی زنان - به دلیل ویژگی های خاصشان - این مسئله نیازمند مداخلات اختصاصی است.