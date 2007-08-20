طاهره مراد آبادی درگفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: بیش از 80 درصد از مدارس منطقه 16 مجهز به سایت رایانه ای هستند واین مدارس به شبکه اینترنت ملی هم متصل شده اند .

وی ادامه داد: تا پایان شهریور، 90 درصد مدارس منطقه 16 به شبکه ملی اینترنت متصل می شوند و این درحالی است که پیش از این 24 مدرسه به شبکه متصل شده اند و از این فناوری استفاده می کنند.

این کارشناس IT منطقه 16 آموزش و پرورش تهران تصریح کرد: نبود مربی آموزش و متصدی سایت در مدارس یکی از مشکلات منطقه 16 در استفاده از فناوری IT محسوب می شود که بی استفاده ماندن سایت ها در مدارس را به دنبال داشته است.

وی خاطر نشان کرد: استفاده از فناوری های جدید باعث می شود تا دانش آموزان ایرانی از پیشرفت‌های علمی در عرصه بین الملل آگاهی یابند و سعی در پیشبرد علوم در کشور خود داشته باشند.

مراد آبادی خواستار راه اندازی شبکه اینترنت در تمامی مدارس کشور شد تا از طریق آن دانش آموزان هم از دانش و فناوریهای روز بهره مند شوند.