ضرورت ترویج ورزش همگانی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سجادی پیش از ظهر پنجشنبه در سفر خود به شهربابک ضمن اظهار خرسندی از وجود تنوع رشته‌های ورزشی در این شهرستان و علاقه وافر مردم به ورزش، بیان داشت: تاکنون اقدامات خوبی در شهرستان شهربابک انجام شده است. با توجه به بازدیدهای امروز چندین پروژه نیاز به تسریع در تکمیل دارند که در این مورد حمایت خواهیم کرد.

وی ورود بخش‌های خصوصی به حوزه ورزش در راستای استفاده از ظرفیت‌های ورزشی شهربابک را گام مثبتی دانست.

وزیر ورزش و جوانان برنامه سفر به جنوب استان کرمان را یکی از برنامه‌های آینده خود عنوان و گفت: با توجه بازدیدهای انجام شده در این سفر و ظرفیت فوق‌العاده استان کرمان در حوزه ورزش، رسیدگی به ضرورت‌ها و رفع نیازهای ورزش در این استان را در اولویت کاری قرار خواهم داد.

وی با اشاره به اینکه کارهای بزرگی در حوزه ورزش استان کرمان انجام شده است، افزود: اعزام تیم فوتبال بانوان سیرجان برای شرکت در لیگ آسیایی با استفاده از مربیان و کادر داخلی، جزو افتخارات استان و کشور محسوب می‌شود.

سجادی با تاکید بر ضرورت ترویج ورزش همگانی و ورزش پهلوانی در کشور، اظهار داشت: ورزش عامل مهمی در امید آفرینی در جامعه و عزت آفرینی در سطح بین المللی است و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.