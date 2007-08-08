به گزارش خبرگزاری مهر، فعالان مسلمان از دیروز سه شنبه 16 مرداد ماه کارهای ساختمانی را برای افزایش ظرفیت جادهی مسجد اوتاریو را آغاز کردند تا این سمجد بتواند 4 هزار خانواده را جا دهد.

این مسجد در سال 1964 به منظور پاسخ به نیاز دینی جامعه مسلمان ساخته شد که تعدادی آنها به 12 خانوار محدود بود.

دیوید حسن از جمله مسلمانان این شهر آغاز کارهای ساختمانی این مسجد را که 2 میلیون دلار هزینه دربردارد، تجربه ای احساسی توصیف کرد، چرا که در سال 1964 ، زمانی که وی 11 ساله بوده پدربزرگ وی ناظر ساخت مسجدی در این شهر بوده است.

وی گفت: در آن زمان جامعه مسلمان محدود و کوچک بود که اکثر آنها را مسلمانان لبنان تشکیل می‌دادند و آن مسجد تنها مسجد شهر رادمونتن و و نخستین مسجد اونتاریو بود.