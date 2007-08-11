"قاعده بازی" فصلی تازه در سینمای کمدی است

انوشیروان ارجمند در نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی "قاعده بازی" در خبرگزاری مهر با اشاره به سختی های فراوانی که کارگردان برای ساخت فیلم داشته، گفت: "کار بعضی نویسندگان و کارگردانان بدعت و نوآوری است، یعنی کاری را شروع می کنند، سپس دیگران آن را پی می گیرند، "قاعده بازی" هم فصلی تازه در سینمای کمدی ما گشوده است."

این بازیگر ضمن انتقاد شدید از برخی فیلم های کمدی که زبان و فرهنگ کشور را به سخره می گیرند، افزود: "نمی گویم "قاعده بازی" کار بی عیب و نقصی است. اما این قابلیت را دارد که دیگران دنباله آن را بگیرند."

او ادامه داد: "استفاده از عنوان کمدی ـ فلسفی برای "قاعده بازی" مناسب نیست چرا که کمدی و فلسفی دو ژانر متفاوت با تعریف های خاص خود هستند، بهتر است بگوییم فیلم، فیلمی کمدی است که فلسفه و اندیشه خاصی پشت آن وجود دارد."

وی افزود: "آقای معتمدی به واسطه تحقیق و تفحصی که در زمینه فلسفه داشته اند، از نوعی دیدگاه فلسفی برخوردار هستند که می توان بازتاب آن را در آثارشان دید. حال این که اندیشه او تا چه حد به باور تماشاگر برسد، بستگی به قضاوت مخاطب دارد."

ارجمند در ادامه معتمدی را کارگردانی صاحب اندیشه دانست و گفت: "سینمای ایران باید به وجود کارگردان هایی مثل آقای معتمدی افتخار کند. ما کمتر سراغ داریم افرادی که هم اندیشمند و صاحب بینش باشند و هم بتوانند این اندیشه را به منصه ظهور برسانند."

او با اشاره به ویژگی های منحصر به فرد معتمدی در حین کار گفت: "برخی کارگردان ها آنچه از بازیگر می خواهند را به زبان می آورند اما چیدمان، فضاسازی و طراحی صحنه "قاعده بازی" به گونه ای بود که هنرپیشه در وضعیت نقش آفرینی قرار می گرفت. این خیلی تفاوت دارد با کارگردانی که منهای چیدمان از بازیگر بخواهد فلان کار را انجام دهد یا انجام ندهد."

ارجمند در پایان درباره همکاری اش با معتمدی گفت: "من غیر از قرارداد ظاهری که با معتمدی امضاء کرده بودم، یک توافق ذهنی و دلی با ایشان داشتم که از قرارداد ظاهری خیلی مهم تر بود و تا پایان به آن وفادار بودم."