مجید کاکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال تردد زوار به کشور از طریق مرز مهران با سهولت در حال انجام است و هیچ مشکلی وجود ندارد.

فرماندار مهران از ورود ۵۱ هزار زائر اربعین به کشور از مرز مهران خبر داد و گفت: مشکلی بابت تأمین اتوبوس برای جابجایی زوار وجود ندارد.

وی گفت: اتوبوس به اندازه کافی در پایانه مرزی مهران مستقر شده و به محض ورود زائران به کشور، بلافاصله زائران به شهرهای مقصد منتقل می‌شوند.

کامی اضافه کرد: موکب‌های مستقر در پایانه مرزی مهران به صورت ۲۴ ساعت فعال هستند و تا پایان بازگشت زائران به کشور فعالیت خود را ادامه می‌دهند.

فرماندار مهران کرد: از زائران اربعین در مرز مهران تست کرونا گرفته می‌شود.