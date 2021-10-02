مجید کاکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال تردد زوار به کشور از طریق مرز مهران با سهولت در حال انجام است و هیچ مشکلی وجود ندارد.
فرماندار مهران از ورود ۵۱ هزار زائر اربعین به کشور از مرز مهران خبر داد و گفت: مشکلی بابت تأمین اتوبوس برای جابجایی زوار وجود ندارد.
وی گفت: اتوبوس به اندازه کافی در پایانه مرزی مهران مستقر شده و به محض ورود زائران به کشور، بلافاصله زائران به شهرهای مقصد منتقل میشوند.
کامی اضافه کرد: موکبهای مستقر در پایانه مرزی مهران به صورت ۲۴ ساعت فعال هستند و تا پایان بازگشت زائران به کشور فعالیت خود را ادامه میدهند.
فرماندار مهران کرد: از زائران اربعین در مرز مهران تست کرونا گرفته میشود.
نظر شما