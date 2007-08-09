کنسرت ویژه بانوان در فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود

افلیا پرتو نوازنده پیانو با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : در این کنسرت برخی از قطعات مرتضی محجوبی با اشعاری از حافظ ، مولانا، سعدی و هاتف اصفهانی اجرا می شود .

وی در ادامه درباره بخش های این کنسرت گفت : این کنسرت در دو قسمت برگزار می شودودر دستگاه ماهور، چهارگاه و همایون برگزار می شود.

لازم به ذکر است در این کنسرت نوشین عقیقی سرپرست گروه موسیقی "یاوران" تک نوازی دف را انجام می دهد همچنین قرار است این کنسرت راس ساعت 18روز پنجشنبه اول شهریور ماه در سالن اصلی فرهنگسرای نیاوران برگزار شود.