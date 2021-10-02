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۱۰ مهر ۱۴۰۰، ۱۴:۴۳

آزادسازی ۵ هکتار از اراضی زراعی ملارد با ورود دادستانی

آزادسازی ۵ هکتار از اراضی زراعی ملارد با ورود دادستانی

ملارد- دادستان عمومی و انقلاب ملارد از آزادسازی پنج هکتار از اراضی زراعی این شهرستان خبر داد و افزود: دادستانی با هر گونه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی با جدیت برخورد می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جهانشیری ظهر شنبه در این خصوص اظهار کرد: دادستانی در راستای اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و به منظور حفظ صیانت از اراضی کشاورزی و استیفای حقوق بیت المال با توجه به تغییر کاربری‌های صورت گرفته، برای قلع و قمع موارد تغییر کاربری اراضی ملارد اقدام کرد.

دادستان عمومی و انقلاب ملارد مساحت اراضی آزادسازی‌شده را پنج هکتار ذکر کرد و گفت: تصرفات صورت گرفته شامل دیوارکشی، تفکیک قطعات، ساخت بنای ویلایی، محوطه سازی و استخر سازی بوده‌است.

وی با اشاره پیشگیری از وقوع جرایم در حوزه تبدیل اراضی کشاورزی اضافه کرد: دادستانی با هر گونه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی با جدیت برخورد کرده و در این زمینه با هیچ شخصی مسامحه نخواهد کرد.

کد مطلب 5318218

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