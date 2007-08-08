به گزارش خبرنگار مهر، اسوشیتدپرس اعلام کرد برگمان دوشنبه هفته گذشته در 89 سالگی درگذشت و از آن پس خانواده اش گفته اند برای او تنها یک مراسم کوچک و کاملا خصوصی در جزیره کوچک فارو برگزار می کنند، هر چند تاریخ دقیق آن را مشخص نکرده اند.‌

اهالی جزیره فارو نیز که فیلمساز نامدار سال های آخر عمر خود را در آن جا در انزوا گذراند، حرفی در این باره نمی زنند. کرستین کالستروم، یک معلم مدرسه ابتدایی که بیش از 40 سال است در این جزیره زندگی می کند، گفت: "حتی اگر هم می دانستیم چیزی نمی گفتیم. مردم فارو، هیچ وقت، هیچ وقت چنین چیزی را لو نمی دهند."برگمان روز 30 ژوئیه در خانه خود در فارو واقع در شمال جزیره گاتلند در دریای بالتیک از دنیا رفت. سازنده فیلم هایی کلاسیک مانند "مهر هفتم" و "فانی و الکساندر" به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران یکی از بزرگترین فیلمسازان دنیا بود.هنینگ مانکل، نویسنده سوئدی که با ایوا، دختر برگمان ازدواج کرده، هفته گذشته به رسانه ها گفت مراسم تدفین فیلمساز فقید در کلیسای فارو و زیر نظر یک کشیش محلی برگزار می شود. آگنتا سودردال، کشیش کلیسا از تایید این مسئله خودداری کرد وگفت او نیز مانند تمام اهالی فارو در این مورد حرفی نمی زند.برگمان که در خانه خود تنها زندگی می کرد، اغلب همسایه های خود را به این خاطر که حریم خصوصی او را رعایت می کردند، مورد تحسین قرار می داد. او در سال 2004 در یکی از معدود گفتگوهای خود به یک شبکه تلویزیونی گفت: "وقتی آدم ها می آیند و می پرسند اینگمار برگمان کجا زندگی می کند، آنها هیچ جوابی نمی دهند."بیشتر صحبت ها در این مورد است که برگمان در قبرستان فارو دفن می شود، هر چند بعضی از رسانه های سوئد حدس می زنند او در کنار اینگرید فون روزن، پنجمین و آخرین همسرش دفن شود که در 1995 درگذشت. او در نورتالی در شمال شرقی استکلهم به خاک سپرده شد.اولا کالبرگ، یکی از متصدیان کلیسا گفت برگمان نام خود را روی سنگ قبر فون روزن حک کرده، اما معلوم نیست جنازه او در فارو دفن می شود یا در کنار همسرش در کنار کلیسای رزالگزبورو. یک روزنامه سوئدی مدعی شد برگمان دستورالعمل تدفین خود را برای خانواده اش نوشته است. این روزنامه به نقل از پسر برگمان که اسم او نیز اینگمار است، نوشت فیلمساز برجسته نه گل می خواهد نه مداحی، تنها گروه کر و موسیقی ویولون سل.این روزنامه به نقل از پسر برگمان نوشت: "ما تمام سعی خود را می کنیم که خواسته های پدر محقق شود." یان گورانسون، سخنگوی موسسه فیلم سوئد گفت درباره مراسم تدفین اطلاعاتی ندارد، اما این موسسه با برگزاری مجالس یادبود از او تقدیر می کند.به گفته کالستروم او و دیگر ساکنان فارو همیشه به برگمان به عنوان یک "فرد عادی"نگاه می کردند. "او این جا آمده بود برای اینکه می خواست تنها باشد. هر وقت آدم ها به فارو می آمدند، میان بوته ها می خزیدند و از حصار خانه اش بالا می رفتند تا او را ببینند، خیلی ناراحت می شد. برگمان مردی پر کار بود و می خواست حریم خصوصی اش حفظ شود تا بتواند کار کند. بنابراین ما حس می کردیم باید او را تنها بگذاریم."